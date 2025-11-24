תחת ממשל פרו ישראלי: ח"כ צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית, תכננן לנסוע לארה"ב אך בקשתו לקבלת אשרת כניסה סורבה באופן מפתיע, בשל החשדות נגדו בנוגע ל'פרשת שדה תימן' - כך על פי הפרסום הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם, סוכות הגיש בהתחלה בקשה כמו כל ישראלי רגיל דרך המערכת האינטרנט אך היא לא אושרה. לאחר מכן פנה סוכות לשגרירות האמריקנית, והוא זומן לראיון בו הוא נשאל על החקירות שעבר ועל עברו הפלילי.

סוכות השיב לנציגי השגרירות כי בגיל 19 היה לו בעיות מהסוג הזה, בשגרירות שאלו מתי נחקר בפעם האחרונה במשטרה והוא השיב "אתמול" - במסגרת פרשת שדה תימן.

לאחר הזימון האמריקאים סירבו לבקשת הח"כ מהציונות הדתית - שנאלץ להפסיד את טיסתו שהייתה אמורה להתקיים למחרת, היום הוא התבקש לבוא לאסוף את הדרכון שלו עד שיתברר עם הוא זכאי לקבלת ויזה או שלא.