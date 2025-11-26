כיכר השבת
"זה עובר לילדים ללא פיקוח"

הח"כ הכריז על מאבק במשרד החינוך: כך נתמודד עם התכנים פוסט יהודים

יו"ר נועם הכריז על הקמת מוקד מיוחד שיאפשר דיווח על תכנים פוסט-יהודיים ופוסט-ציוניים מוסתרים • "מוקד השקיפות הוא הצעד הקטן להחזרת האחריות על חינוך הילדים להורים" (חדשות, כנסת)

1תגובות
ח"כ אבי מעוז (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

בעקבות החדירה של תכניות זרות לבתי הספר בישראל: ח"כ אבי מעוז, השיק אמש (שלישי) מוקד שקיפות לתוכניות החיצוניות בבתי הספר, הכולל מערך דיווח חדש שמאפשר להורים לדווח על הסתרה ותכנים פוגעניים, פוסט-יהודיים ופוסט ציוניים שמועברים לילדים, ללא פיקוח וללא ידיעת ההורים.

לדברי ח"כ מעוז: "לצערי הרב, משרד החינוך עדיין מתנהל במחשכים. ילדים נפגשים עם תכנים אנטי לאומיים, אנטי יהודיים ואנטי מוסריים".

האחרון בישר על הקמת המוקד מעל דוכן הכנסת ומסר את מספר הטלפון לכל מי שמעוניין לדווח באופן מיידי על תכנים בעייתיים.

והוסיף: "מוקד השקיפות הוא הצעד הקטן והראשון להחזרת האחריות על חינוך הילדים להורים", לדבריו: "כך ההורים יוכלו לדווח על המציאות בשטח, וכך אנחנו נוכל לעדכן את כלל ציבור ההורים ולטפל בתופעה".

1
מה הטלפון?!
יוסיפון

