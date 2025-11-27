גבול ישראל - לבנון ( צילום: אייל מרוגלין - פלאש 90 )

ישראל ולבנון לאן? שנה חלפה לה מאז הסכם הפסקת האש שנחתם עם ממשלת לבנון, מה שעצר את הלחימה העצימה בין ישראל לארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, אך ממעקב אחרי פעולות צה"ל נראה שהפסקת האש כלל לא נכנסה לתוקף, ברקע סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו - מה שהביא את צה"ל להמשיך לתקוף בלבנון.

על פי הדיווח בחדשות 12 היום (חמישי) מאז החלה הפסקת האש הרשמית צה"ל תקף בלבנון מאות פעמים וחיסל למעלה מ-200 מחבלים, כך לפי דוח של מרכז עלמא לחקר אתגרי הביטחון בזירת הצפון. בישראל שמרו כל עת את הזכות להגיב, ומהנתונים עולה כי חיל האוויר קיים 669 תקיפות אוויריות במשך השנה האחרונה בלבנון, מה שאומר שישראל תקפה כמעט פעמיים ביום את אמצאי הטרור של ארגון חיזבאללה. התקיפות הקשות והעוצמתיות ביותר התרחשו בעיקר בתקופה הראשונה של הפסקת האש, ולאחר מכן הייתה ירדה בהם, אך עדיין מתברר כי צה"ל ביצע כ-50 תקיפות בכל חודש ימים. בחודשי דצמבר 2024 ובמרץ 2025 בוצעו כ-80 תקיפות יותר מהממוצע בכל חודש, במקביל צה"ל פעל גם בצורה קרקעית בקו שבין ישראל לגבול לבנון, כאשר על פי נתונים מאז תחילת הפסקת האש בוצעו כ-1,200 פשיטות קרקעיות באזור הגבול.

התקיפה המשמעותית ביותר התקיימה רק בשבוע האחרון כאשר - כמעט שנה לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, רעדה שכונת חארת חרייכ בפרברים הדרומיים של ביירות (הדאחייה). בתקיפה אווירית ישראלית דרמטית בלב מעוז חיזבאללה, חוסל היית'ם, מי שכיהן כרמטכ"ל חיזבאללה בפועל.

התקיפה, שכוונה לבניין דירות ופגעה בקומה הרביעית שלו, גבתה את חייהם של חמישה אנשי חיזבאללה ופצעה 28 נוספים. ארגון חיזבאללה אישר את חיסולו של "המפקד הגדול". חיסולו של טבטבאי, בן 56 בחיסולו, נחשב למכה המשמעותית ביותר שישראל הנחיתה על צמרת חיזבאללה מאז הפסקת האש שסיימה 14 חודשי לחימה.

בכירים בחיזבאללה מיהרו להכריז כי החיסול הוא "חציית קו אדום", ופרשן לבנוני מקורב לארגון קבע כי מדובר ב"הסלמה שמערבבת את הקלפים". גם נשיא לבנון, ז'וזף עאון, וראש הממשלה, נואף סלאם, גינו את התקיפה, תוך קריאה לקהילה הבינלאומית להתערב. החיסול הגיע לאחר שני ניסיונות קודמים שכשלו נגד טבטבאי, כולל ניסיון חיסול קודם ב-2015.

כדי להבין את חשיבותו של טבטבאי: לאחר המלחמה שהתנהלה בין אוקטובר 2023 לנובמבר 2024 חוסלה כמעט כל הצמרת הצבאית הבכירה של חיזבאללה, כולל מפקדים כמו חסן נסראללה, פואד שוכר ועלי כרכי. טבטבאי נותר כאחד הבכירים הבודדים ששרדו.

בשל ניסיונו הצבאי והמבצעי העשיר, הוא קודם לתפקיד רמטכ"ל חיזבאללה "ומספר 2" בארגון אחרי נעים קאסם. תפקידו המרכזי בשנה האחרונה היה לשקם באופן נרחב את מוכנות הארגון למלחמה חדשה מול ישראל. במילים אחרות, טבטבאי היה האדריכל המרכזי של ניסיון ההתאוששות הצבאית של חיזבאללה לאחר שרוב מפקדיו נהרגו.

במהלך המלחמה (2023–2024), הוא שימש כראש חטיבת המבצעים של חיזבאללה, ובספטמבר 2024, לאחר חיסולו של עלי כרכי, מונה גם למפקד חזית הדרום של הארגון.

טבטבאי נולד בביירות ב-1968, לאב ממוצא איראני ולאם לבנונית. הוא הצטרף לחיזבאללה בשנות ה-80 ונחשב לחלק מ"הדור השני" של לוחמי הארגון.