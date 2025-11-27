כיכר השבת
"הטלפון לא נמצא"

חריג: המזכיר הביטחוני איבד את ניידו המסווג, אך לא עדכן את שר הביטחון 

תא"ל גיא מרקיזנו המועמד לתפקיד הנספח הצבאי בארה"ב בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, איבד את ניידו האישי המסווג בתחילת המלחמה |למרות החיפושים שנעשו האחרון לא מצא את הטלפון, וצה"ל נאלץ לנטרלו מרחוק (צבא)

2תגובות
הקריה הביטחונית בתל אביב (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

מסתבך? תא"ל גיא מרקיזנו המועמד על ידי ראש הממשלה נתניהו וכץ לתפקיד הנספח הצבאי בוושינגטון - בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, איבד בתחילת המלחמה את ניידו המסווג, כך פורסם היום (חמישי) בווינט.

על פי הדיווח, מרקיזנו מי שמונה לתפקיד המזכיר הצבאי בתקופת כהונתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, איבד במהלך המלחמה את ניידו האישי שנגנב ממנו בניסיבות בעיתיות. למרות חיפושים שנערכו אחר הטלפון שאבד הוא לא נמצא, וצה"ל נאלץ לנטרל אותו מרחוק.

לטענת גורמים המכירים את פרטי המקרה, למרות המקרה החומר המזכיר הצבאי לא עדכן את שר הביטחון איתו עבד בצמוד, על אובדן ניידו האישי.

מלשכת גלנט נמסר בתגובה לדיווח כי "שר הביטחון לשעבר לא הכיר את הנושא עד לפניית הכתב, ולא עודכן בשום שלב – לא על ידי מזכירו הצבאי ולא על ידי אף גורם בטחוני".

דובר צה"ל מסר: "הקצין דיווח מיידית למפקדיו ולכלל הגורמים הרלוונטיים אשר ביצעו את כלל הפעולות כדי למנוע דלף מידע. בוצע תחקיר על פי הנוהל המקובל שבסופו נקבע כי אין חשש לדלף מידע". בצה"ל סירבו להשיב אם ננקטו צעדים משמעתיים נגד מרקינו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
"נגנב בנסיבות בעיתיות"🤔
נון
1
אז מי משקר גלאנט או צ"הל?
ירושלמי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר