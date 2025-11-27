מסתבך? תא"ל גיא מרקיזנו המועמד על ידי ראש הממשלה נתניהו וכץ לתפקיד הנספח הצבאי בוושינגטון - בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, איבד בתחילת המלחמה את ניידו המסווג, כך פורסם היום (חמישי) בווינט.

על פי הדיווח, מרקיזנו מי שמונה לתפקיד המזכיר הצבאי בתקופת כהונתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, איבד במהלך המלחמה את ניידו האישי שנגנב ממנו בניסיבות בעיתיות. למרות חיפושים שנערכו אחר הטלפון שאבד הוא לא נמצא, וצה"ל נאלץ לנטרל אותו מרחוק.

לטענת גורמים המכירים את פרטי המקרה, למרות המקרה החומר המזכיר הצבאי לא עדכן את שר הביטחון איתו עבד בצמוד, על אובדן ניידו האישי.

מלשכת גלנט נמסר בתגובה לדיווח כי "שר הביטחון לשעבר לא הכיר את הנושא עד לפניית הכתב, ולא עודכן בשום שלב – לא על ידי מזכירו הצבאי ולא על ידי אף גורם בטחוני".

דובר צה"ל מסר: "הקצין דיווח מיידית למפקדיו ולכלל הגורמים הרלוונטיים אשר ביצעו את כלל הפעולות כדי למנוע דלף מידע. בוצע תחקיר על פי הנוהל המקובל שבסופו נקבע כי אין חשש לדלף מידע". בצה"ל סירבו להשיב אם ננקטו צעדים משמעתיים נגד מרקינו.