( צילום: תנועת חלוצי הבשן )

אירוע חריג בגבול הצפוני: קבוצה של אזרחים ישראלים חצו היום (חמישי) את גבול סוריה - במטרה להתיישב בחבל הבשן. הם פרצו את הגדר ונכנסו לתוך סוריה. בהמשך נעצרו על ידי כוחות צה"ל והוחזרו לשטח ישראל.

הקבוצה הגיעה לכפר הנטוש קוניטרה, שהיה בשטח ישראל ממלחמת ששת הימים ועד להסכם עם משטר אסד בשנת 74. בהמשך כאמור הועברו לידי המשטרה. החזון לעתיד האיזור: "יהודים יתיישבו בעזה, בלבנון ובבשן" | ריאיון עם הפרופסור שמציע התיישבות יהודית כוללת שר הביטחון חשף: נערכים לאפשרות של פלישת חות׳ים לשטח ישראל | כל הפרטים דוד הכהן | 08:43 מהפעילים נמסר: "ברוך השם אנחנו זוכים להתהלך בחבל הבשן - אדמת אבותינו, אנחנו קוראים לממשלה לאפשר לנו להמשיך להאחז בשטח חבל הבשן ולא לגרש אותנו מכאן". דובר צה"ל גינה את האירוע. "התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שפרצו את הגבול בשני מוקדים שונים במרחב רמת הגולן והחרמון לשטח סוריה", נמסר. "כוחות צה״ל קפצו לשני המוקדים ולאחר זמן קצר האזרחים אותרו, ולאחר שחלקם התעמתו עם הכוחות, הם הוחזרו בבטחה לשטח מדינת ישראל בליווי כוחות צה"ל. "החשודים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל". במשטרה הודיעו: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במשטרת ישראל על שתי קבוצות חשודים שחצו את הגבול לשטח סוריה בשני מוקדים שונים בגזרת הצפון. במוקד אחד חדרו 5 חשודים ובמוקד נוסף חדרו 8 נוספים, תוך שהם גורמים נזק לגדר הגבול ובמהלך מעצרם ביצעו על פי החשד מספר עבירות כלפי חייל צה"ל". "שוטרי מחוז צפון הגיעו למקום, ולאחר חבירה עם כוחות צה"ל הועברו החשודים להמשך טיפול בתחנת המשטרה בקצרין ובהתאם להתפתחות וממצאי החקירה יוחלט על הבאתם לדיון בבקשה להארכת מעצרם.

( צילום: דוברות המשטרה )

"משטרת ישראל מדגישה ומזכירה לציבור, כי הגעה לשטחים הסמוכים לגדר הגבול הינה אסורה ומסוכנת. חציית גבול לסוריה או ללבנון מהווה עבירה פלילית חמורה שעונשה עד 4 שנות מאסר".

בריאיון לכיכר השבת, לפני כשלושה שבועות, דיבר פרופ' עמוס עזריה מאוניברסיטת אריאל, פעיל התיישבות ותיק, על התיישבות באזורים הללו בסוריה. "לגבי לבנון וחבל הבשן - שם מצד אחד זה יותר קשה כי לא כל כך מדברים על זה, ולמרות המכה שספגו החיזבאללה והג'יהאדיסטים בבשן. אני מקווה שנתיישב שם", הוא אמר לישראל שפירא.

עזריה מציג יתרונות להתיישבות באזורים אלה: "יש כל מיני יתרונות דווקא להתיישבות בלבנון ובחבל הבשן. הגולן הגבול הכי שקט מאז שהתיישבו בו, ואנחנו צריכים שכל הערבים המחבלים הסונים והשיעים שנמצאים באזורים האלה ילכו צפונה".