פרופסור עמוס עזריה מלמד מדעי המחשב וחוקר בינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל. אבל מעבר לקריירה האקדמית שלו, הוא גם פעיל התיישבות ותיק שעבר דרך ארוכה - ממאבקי אוסלו, דרך הגירוש מגוש קטיף, ועד לפעילות בעזה בימים אלה.

מגוש קטיף לעזה

"משחר ילדותי אני זוכר מאבקים", מספר עזריה. "עוד בתקופת הסכמי אוסלו ובהמשך בגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. כששמענו על התוכנית הנוראית הזאת עברנו לגור בשא־נור וגרנו שם במשך שנה עד שגירשו אותנו. אבל כשגירשו אותנו, בניגוד לאנשים אחרים, לא אמרנו נואש והתחלתי מיד לארגן עליות לשא־נור".

הפעילות המשיכה לאורך השנים. "עלינו לשא־נור פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אחר כך התחילו גם עליות לחומש", הוא מתאר.

הפרופסור שחדר לשטחי אויב

על פעילותו יוצאת הדופן שאלתי אותו: "אתה בעצם כנראה הפרופסור היחיד שחדר לשטחי אויב בלי אישור של המדינה. היית בלבנון ובסוריה?".

"כן כן נכון", מאשר עזריה, "אבל לקרוא לזה שטחי אויב זה לא נכון - זה חלק מארץ ישראל. מה שמכנים בטעות "דרום סוריה" זה חבל הבשן שלנו, ודרום לבנון זה בכלל צפון הגליל. אכן עברנו את הגבול הישן אחרי שהצבא כבר שולט שם, והמחבלים והחיזבאללה רחוקים מאוד מהגדר, לכן האיזור בטוח יחסית".

מנטיעות לבניית מבנים

מאז התחלת המלחמה, עזריה פעיל במסגרת "חוזרים הביתה". "התחלתי בפעולות שהן בעיקר עבור התודעה הציבורית. התחלנו למכור חולצות כתומות וצמידים לחזרה לגוש קטיף וחילקנו סרטים כתומים, כמו המאבק בגירוש לפני 20 שנה".

בט"ו בשבט היה המהלך הראשון הממשי. "נטענו נטיעות בקרבת עזה והייתה לנו גם נטיעה אחת שממש הצלחנו לעבור את הגדר. אנחנו מדברים על ט"ו בשבט לפני שנה וחצי, כמה חודשים אחרי שהתחילה המלחמה. מאז יש לנו נטיעות ליד מעבר ארז ואני מגיע כל שבוע להשקות שם".

500 אנשים חוצים את הגדר

"כחודשיים אחר כך היה לנו את צעדת הפריצה, שהייתה צעדה גדולה של 500 אנשים שממש עברנו, הצלחנו לעבור את הגדר".

בצעדה זו אף החלו לבנות: "התחלנו לבנות שם גם מבנים קטנים. כמובן שהם לא החזיקו מעמד הרבה זמן אבל זה היה ממש פריצת תודעה גדולה".

הפרופסור הימני באוניברסיטה

"קודם כל אני מוכרח לציין שיש המון המון חברי סגל שממש תומכים בנו. גם פרופסורים, כמו פרופסור לחוסן מדיני, ועוד המון שתומכים. זה נכון שכאלה שממש פעילים כמוני אין הרבה".

הוא מדגיש את ההבדל בין תחומו לתחומים אחרים: "אני לא ממדעי הרוח. במדעי הרוח הרבה יותר קשה למצוא אנשים כאלה. אני במדעי מחשב - זה מדעים מדויקים. אצלנו חושבים בהיגיון".

מבחינת עזריה, ההיגיון פשוט: "אין מה לעשות - אם אנחנו לא נהיה שם, החיזבאללה או הצבא של ג'ולאני, ג'יהאדיסטים, אל-קאעידה וגם חמאס - הם יהיו פה. אין שאלה בכלל. אם אנחנו לא נפעל לחזור לחבלי ארצנו בכל מקום, פשוט יקרה הפוך. זה אחד ועוד אחד - זה דברים ברורים".

עזריה מתאר שינוי דרמטי בתחושות בשטח: "כשהגענו בנטיעות בט"ו בשבט לפני שנה וחצי, חיילים שם היו בשוק טוטלי. החיילים אמרו לי: 'אנחנו מפחדים להסתובב פה עם אפודים ועם קסדות, ואתם ככה מסתובבים עם ילדים? השתגעתם?'".

המצב השתנה: "עכשיו כשאנחנו מגיעים לשם, אגב, החיילים פותחים לנו, נותנים לנו להיכנס ולהשקות את הנטיעות. כבר מכירים אותנו והכל. כבר לפני חצי שנה שאלתי חיילים: 'מסוכן פה?' אמרו: 'לא, מה פתאום – רק בעומק מסוכן - פה זה כלום'. התחושה הזאת תחדור, ואני ממש רואה איך ההתיישבות מתקרבת".

מעצרים

על מעצריו מספר עזריה: "האירוע היחיד שבסופו של דבר נעצרתי בגללו היה צעדת הפריצה לעזה שתיארתי, שהיינו קבוצה של 500 אנשים".

בריאיון זה שנערך טרם החלטת הפסקת האש, נשמע עזריה אופטימי: "אני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נראה התיישבות בעזה. באיזו רמה? אם תהיה תמיכה ממשלתית, יהיו שם גם ערים, אם לא - אז כנראה רק ישובים קטנים בהתחלה". בשיחה עמו לאחר הפסקת האש, הפרו' שב על עמדתו ותקוותו בישוב רצועת עזה ביהודים.

חזון גדול יותר: לבנון ו"חבל הבשן"

עזריה מדבר גם על אזורים נוספים: "לגבי לבנון וחבל הבשן - שם מצד אחד זה יותר קשה כי לא כל כך מדברים על זה, ולמרות המכה שספגו החיזבאללה והג'יהאדיסטים בבשן. אני מקווה שנתיישב שם".

עזריה מציג יתרונות להתיישבות באזורים אלה: "יש כל מיני יתרונות דווקא להתיישבות בלבנון ובחבל הבשן. הגולן הגבול הכי שקט מאז שהתיישבו בו, ואנחנו צריכים שכל הערבים המחבלים הסונים והשיעים שנמצאים באזורים האלה ילכו צפונה".

לגבי ערביי עזה: "צריך לשלח אותם למקומות אחרים בעולם. הבעיה הזאת לא קיימת בכלל בלבנון - שהם יכולים פשוט ללכת צפונה. ובחבל הבשן זה אפילו יותר פשוט כי יש לנו את הדרוזים שגם הם היו מאוד שמחים להבריח את כל המחבלים הסונים מצידם."

"הבעיה זה איך הצבא מתייחס לחרדים"

בנושא הגיוס החרדי, עזריה מציג נקודת מבט ייחודית בנוף הדתי לאומי: "מבחינתי הבעיה הקשה ביותר זה שצה"ל לא פועל לפי התורה. הוא לא פועל למען עם ישראל עד הסוף. הדרג המדיני מעביר הוראה ואז בצבא מתחילים לגמגם".

"אחד הדברים המרכזיים שבו הוא לא פועל ממש למען עם ישראל זה בעניין הגיוס של החרדים - שהוא מנסה לגייס בכוח אבל מצד שני כל פעם שם רגל כדי לנסות להכשיל כמה שאפשר".

"כרגע הצבא מנסה להפוך חרדים לחילונים"

הפתרון שלו: "התיקון המרכזי לכל בעיית הגיוס יבוא ברגע שהצבא ינסה בפועל לגייס חרדים - ולא רק להפוך חרדים לחילוניים. זו לא צריכה להיות מטרה. איך נדע שזה מצליח? נדע שהצבא פועל בכיוון הנכון כשהשמאל יתחיל להגיד: 'לא, אסור לגייס חרדים, שלא ישתלטו על הצבא'".

נגד איחוד פוליטי

בשאלה על איחוד פוליטי בין הציבור החרדי והדתי, עזריה נוקט עמדה ברורה: "באופן כללי אני נגד איחוד פוליטי. אני נגד מהלכים של לרוץ ביחד. אני חושב שזה פשוט לא מסתכם נכון, כי אם נותנים לאנשים אפשרות לבחור רק באופציה אחת, אז יצביעו פחות".

הוא מציע דרך אחרת: "הייתי חושב שדווקא צריך לעשות הפוך - דווקא צריך להוריד את אחוז החסימה ולאפשר לאנשים להביע את דעתם".

כאיש מדעי מחשב, הוא מסביר: "אני רוצה בתור איש מדעי מחשב לקבל כמה שיותר אינפורמציה מהמצביעים. אם יש למצביעים רק ארבע אפשרויות, אז מבחינת מדעי מחשב הם נותנים לי שני ביטים - זה ממש מעט מידע".

אז מה דעתכם גולשי 'כיכר השבת' – האם נראה התיישבות בעזה, לבנון וסוריה?