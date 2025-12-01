במהלך דיון היום (שני) בוועדת הכספים של הכנסת, התקבלה החלטה לבקשת ח"כ משה גפני לפיה עמותת מינהלת הר הבית - העוסקת בעידוד עלייה להר הבית - הוצאה מרשימת העמותות, שתרומה אליהן מוכרת למס הכנסה על סעיף 46. הקלות ניתנו ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה.

גפני אמר בדיון כי "רה"מ נתניהו אומר כל העת שהסטטוס קוו בהר הבית חייב להישאר, מינהלת הר הבית פועלת בניגוד לדעת ההלכה, כולל הרבנות הראשית לדורותיה. לכן, אין סיבה שנאשר להם את סעיף התרומות".

בעקבות הסרת המנהלת מהרשימה, גפני אמר כי "אני מבקש מרשות המיסים לבדוק את הנושא לעומקו כדי לוודאות שאנחנו לא עושים פה משהו בניגוד לחוק ובניגוד לסטטוס קוו הקיים".

ממנהלת הר הבית נמסר בתגובה כי "הר הבית עובר בעשור האחרון שינויים רבים לטובה, וכיום מתנהלים בו מנייני תפילה קבועים בשחרית ומנחה, בראשות רבנים וגדולי תורה. מינהלת הר הבית שותפה למהפך החיובי בעבודה משותפת עם הדרג המדיני ועם כל גופי הביטחון וכך נמשיך בעתיד בעזרת השם".

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה וחבר ועדת הכספים, ח"כ יצחק קרויזר מסר בתגובה: "מצער מאוד שעמותה שפועלת להעלאת יהודים למקום החשוב ביותר נבלמת בתירוצים מגוחכים".

עוד נמסר מטעם ח"כ קרויזר: "בכוונתו לדרוש שוב מיו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מליבצקי, לקדם את בקשתו לשלילת סעיף 46 מעמותת עטרת שלמה בראשות הרב סורצקין, שקוראת לאי גיוס לצה"ל ופוגעת במדינת ישראל".