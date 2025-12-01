כיכר השבת
כך הגיבו בקואליציה

"פועלים בניגוד להלכה": הצעד של גפני נגד עמותה המקדמת עלייה להר הבית

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום הקלות במס ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות | ח"כ משה גפני ביקש להסיר מהרשימה את סעיף 64 שנוגע לעמותת מינהלת הר הבית ולבצע בדיקה מחדש | לדבריו, "זה נושא בעל רגישות בינ"ל עצומה שדורש בדיקה, רה"מ אומר שאין שינוי בסטטוס קוו וכאן יש שינוי" (פוליטי)

(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

במהלך דיון היום (שני) בוועדת הכספים של הכנסת, התקבלה החלטה לבקשת ח"כ לפיה עמותת מינהלת הר הבית - העוסקת בעידוד עלייה להר הבית - הוצאה מרשימת העמותות, שתרומה אליהן מוכרת למס הכנסה על סעיף 46. הקלות ניתנו ל-90 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה.

גפני אמר בדיון כי "רה"מ נתניהו אומר כל העת שהסטטוס קוו בהר הבית חייב להישאר, מינהלת הר הבית פועלת בניגוד לדעת ההלכה, כולל הרבנות הראשית לדורותיה. לכן, אין סיבה שנאשר להם את סעיף התרומות".

בעקבות הסרת המנהלת מהרשימה, גפני אמר כי "אני מבקש מרשות המיסים לבדוק את הנושא לעומקו כדי לוודאות שאנחנו לא עושים פה משהו בניגוד לחוק ובניגוד לסטטוס קוו הקיים".

ממנהלת הר הבית נמסר בתגובה כי "הר הבית עובר בעשור האחרון שינויים רבים לטובה, וכיום מתנהלים בו מנייני תפילה קבועים בשחרית ומנחה, בראשות רבנים וגדולי תורה. מינהלת הר הבית שותפה למהפך החיובי בעבודה משותפת עם הדרג המדיני ועם כל גופי הביטחון וכך נמשיך בעתיד בעזרת השם".

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה וחבר ועדת הכספים, ח"כ יצחק קרויזר מסר בתגובה: "מצער מאוד שעמותה שפועלת להעלאת יהודים למקום החשוב ביותר נבלמת בתירוצים מגוחכים".

עוד נמסר מטעם ח"כ קרויזר: "בכוונתו לדרוש שוב מיו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מליבצקי, לקדם את בקשתו לשלילת סעיף 46 מעמותת עטרת שלמה בראשות הרב סורצקין, שקוראת לאי גיוס לצה"ל ופוגעת במדינת ישראל".

