אחרי המריבה בין קרעי לביטן והכרעת ראש הממשלה נגד עמדת יו"ר ועדת הכלכלה, מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את הצעת ועדת הכנסת בנוגע להקמת ועדה לדיון בהצעות חוק התקשורת.

על פי המוצע, בראשות הוועדה תעמוד חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, והיא תכלול 13 חברי כנסת, בחלוקה של 7 חברים לקואליציה ו-6 לאופוזיציה.

בהצבעה במליאה: 59 חברי כנסת תמכו באישור ההצעה, אל מול 51 שהתנגדו.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר היום: "צפיתי במחזה מכמיר לב. לפיד עומד במסיבת העיתונאים שלו ושואל את העיתונאים מדוע הם לא שואלים אותו על חוק התקשורת ואיך הם לא פוחדים שעוד חודשיים יסגרו אותם".

לדבריו: "חוץ מהשקר הגס שאף אחד מהם לא האמין לו, כשכולם יודעים שהיחיד שניסה לסגור כאן גופי תקשורת, כמו ישראל היום וערוץ 14, זה הוא בעצמו, גם לא היה נעים להם כנראה לענות לו שלפי הסקרים נראה שהוא זה שיסגרו אותו בעוד מספר חודשים".

והוסיף כי "אנחנו לעומתו, מרחיבים את המגוון ופותחים את השוק לתחרות באיכות ובמחיר. הוועדה המיוחדת קמה תודה לאל, וזה יקרה בקרוב בעז״ה".

אמש, יועמ"שית הכנסת עו"ד שגית אפיק טענה כי "הקמת וועדת התקשורת תפגע אנושות בסמכויות הפיקוח של הכנסת, ואף תביא לצל כבד על היכולת של אותה ועדה להוציא תחת ידיה דבר חקיקה מיטבי״.

לדברי עו"ד אפיק, ועדת הכלכלה היא הוועדה שדנה בפיקוח ובחקיקה הקשורה לתחום התקשורת: "כיום מונחות על שולחנה של ועדת הכלכלה 7 הצעות חוק בתחום התקשורת, כולן הצעות חוק פרטיות, כולן בהכנה לקריאה ראשונה, ובכולן קיימה הוועדה כ-7 דיונים", נכתב.

בנוסף נאמר בחוות הדעת כי עצם העובדה שבזמן שהצעת החוק עברה בקריאה הראשונה נקבע כי הוועדה המוסמכת לדון בחוק היא וועדת הכלכלה, ובשל העובדה כי הקמת וועדה חדשה מתקיימת רק בתנאים מיוחדים ובהסכמת יו"ר הוועדה במקרה הזה ביטן - היא מתנגדת לכך.