מי יקבע את המנדט? ראש הממשלה בנימין נתניהו הקים לאחרונה וועדת שרים לחקירת טבח שמחת תורה, אך היא עדיין לא התכנסה, ובינתיים בסביבתו כבר החלו לגבש את המסגרת שתנחה את הקו של הוועדה, כך דווח הבוקר (רביעי) ב'ידיעות אחרונות'.

על פי הפרסום, ראש הממשלה נתניהו שוקל בחיוב לקחת את המושכות ולהוביל את הדיונים לחקירת טבח שמחת תורה.

על פי ההחלטה שעברה בממשלה, ועדת השרים צריכה להגיש את המסקנות תוך 45 ימים, אך בינתיים השרים כבר החלו לפעול בצורה עצמית ולהתייעץ עם גורמים ביטחוניים ומשפטיים.

לפי הדיווח ב'ידיעות', חלק מהמסקנות של אותם שרים הם כי צריך לחקור את הטבח הנורא, אך צריך ללכת הרבה אחורה ולא רק לממשלה האחרונה. שרים נוספים הציעו לחקור את המתרחש עוד מתקופת אוסלו וההתנתקות.

לפני מספר שבועות ממשלת ישראל, שהתכנסה לישיבתם השבועית, החליטה לקדם הקמת וועדת חקירה "בלתי תלויה", שתחקור את אירועי האסון בשמחת תורה תשפ"ד.

הוחלט כי ראש הממשלה נתניהו יקים ועדת שרים, שתמליץ בתוך כחודש וחצי על המנדט שיינתן לוועדת החקירה. סוכם כי מדובר יהיה בוועדה שההרכב שלה ישקף "הסכמה רחבה בציבור" ככל הניתן, וכי סמכויותיה יהיו מלאות.

באופוזיציה תקפו. רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט מסר: "ועדת הטיוח והקומבינה. ממשלת השבעה באוקטובר, שראשיה הם היחידים שמסרבים לקחת אחריות על הגרוע באסונות ישראל ולא ראויים לשמש באף תפקיד הנהגה - מקימים את ועדת הטיוח והקומבינה. לא ייתכן שהאחראים למחדל הם שיקבעו את הרכבה ותחומי האחריות שלה באמתלה של הסכמה רחבה, ברור שהכל נובע מפחד והיסטריה מתוצאותיה של חקירה אמיתית ובלתי תלויה. הקמת ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק - צעד ראשון לריפוי ותיקון שאנחנו נבצע. לא נוותר. זה בנפשנו".

מ"מועצת אוקטובר" נמסר: "שוב הנאשמים מנסים למנות לעצמם את החוקרים, לקבוע במה תעסוק החקירה וגם לפטור את עצמם מעונש. אזרחי מדינת ישראל, שומרי החוק, החרדים לעתידה של המדינה, לא ייתנו להם לשחק בחיינו ובעתידנו.