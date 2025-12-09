בכיר אמריקני אמר הערב (שלישי) כי "השיחות על המעבר לשלב השני של הסכם בעזה מתקדמות למרות כל הקשיים". לדבריו, "תוכנית טראמפ והחלטת מועצת הביטחון של האו"ם ברורות מאוד באשר לפירוק חמאס מנשקה".

בראיון לתחנת הטלוויזיה הקטארית "אל-ג'זירה" אמר הבכיר כי "אנחנו צופים כי הפריסה הראשונית של כוח השמירה על היציבות בעזה תתבצע בתחילת 2026, בהשתתפות מדינה או שתיים בהתחלה".

בנוסף, אמר הבכיר: "כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לא ייפרס באזורים שבשליטת חמאס ברצועה. אנחנו מנהלים שיחות עם כמה מדינות, כולל מדינות ערב, בנוגע לתרומתן לכוח. ארה"ב מעורבת בשיחות להקמת כוח המשטרה הפלסטיני ברצועה".

במקביל, אלמוג בוקר דיווח בחדשות 12 כי בעוד ארגוני הטרור ברצועת עזה מנסים לשדר שהם מחפשים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי, בישראל לא משתכנעים ובטוחים – חמאס יכול להגיע אליו אם ירצה.

על פי הדיווח, גורמים בישראל סיפרו ש"יצאו מדעתם" מהודעת הג'יהאד האיסלאמי הבוקר שלפיה ארגון הטרור "מסר את כל החטופים שהיו בידו". גל הירש העביר מסר למתווכות: "הודעת הג'יהאד לא מקובלת עלינו, יש מי שיודע איפה רני מוחזק – לא נעבור על כך לסדר היום".

בישראל מציינים כי בניגוד להודעה שפרסם ארגון הטרור, בג'יהאד יש גורמים שמחזיקים במידע על מקום הימצאו של רן גואילי. גורמים בישראל אף העבירו מידע על אזורים שבהם הוא עשוי להימצא. במקביל, ישראל מציבה תנאי ברור לחמאס ולמתווכות: ללא השבתו של גואילי – לא ניתן יהיה לעבור לשלב הבא בהסכם.