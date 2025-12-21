אתר האופוזיציה האיראני, 'איראן אינטרנשיונל', דיווח הלילה (בין שבת לראשון) כי סוכנויות ביון במערב זיהו תנועות יוצאות דופן של חיל האוויר של משמרות המהפכה.

הפעילות החריגה זוהתה בתחומי הכטב"מים, הטילים ומערכות ההגנה האווירית. על פי הדיווח, התנועות החריגות עשויות להיות קשורות לתרגילים צבאיים, אך ההיקף והסנכרון ביניהן מעורר תשומת לב יתרה בקרב המודיעין במערב.

גורמים במערב הדגישו כי: "ייתכן שהפעילות קשורה לתרגילים צבאיים, אך היקף התיאום ורמת הסנכרון עוררו תשומת לב מיוחדת".

כזכור, לקראת ביקורו המדיני של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארה"ב טראמפ, דווח אמש כי המנהיגים יעלו במהלך פגישתם את האפשרות לתקיפה נוספת בלב איראן.

נתניהו צפוי לעלות זאת ברקע החשש בישראל מפני האצה מחודשת של מערך הטילים הבליסטיים האיראנית.

גורמים בירושלים סבורים כי באיראן החלו לשקם את כלל התשתיות ופסי הייצור של מערכות ההגנה האווירית במדינה, כאשר החשש בישראל - כי זהו איום גדול יותר מאשר "איום הגרעין האיראני".

העיתונאי עמית סגל דיווח אמש ב'החדשות' כי: "החשש העיקרי בישראל טמון בתוכנית הטילים הבליסטיים, מאחר ואיראן קלטה את הפער שיש בין ישראל לארה"ב בנושא. הנשיא טראמפ אומנם הבהיר כמה וכמה פעמים שלא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, אך לא דיבר על הנשק הקונבנציונלי - אותם טילים בליסטיים שמאיימים על ישראל".

על פי הדיווח: "השאלה שנותרה פתוחה היא האם נתניהו, בנסיעתו לוושינגטון לפגוש את טראמפ, ידבר איתו על תקיפה משולבת של ארה"ב וישראל? מדובר במהלך מרחיק לכת, מאחר והאמריקנים ככל הנראה לא מתכוונים להשמיד נשקים קונבנציונליים בכל אזור בעולם.

"אולם נתניהו עשוי להסתפק בלבקש אישור לתקוף באופן עצמאי באיראן, כאשר ארה"ב מעניקה מטריה הגנתית. כאמור אין עדיין תשובה ברורה לכך".