הקמת וועדת חקירה לאומית לטבח שמחת תורה: זה המנדט שתקבל

בקואליציה מתקדמים בהקמת וועדה לאומית לחקירת כשלי טבח שמחת תורה. מחר (שני) יכנס ראש הממשלה את ועדת השרים, בראשותו, שתקבע מה תחקור הוועדה שתוקם.

על פי הדיווח של דפנה ליאל בחדשות 12, מנדט החקירה יגיע כנראה עד צוק איתן, ואירועים ספציפיים שקדמו לכך. המנדט צפוי לכלול גם את מערכת המשפט ופסיקות ספציפיות.

השרים שינסחו את המנדט לוועדת החקירה: יושב הראש יהיה רה"מ בנימין נתניהו, השר יריב לוין, השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו, השר עמיחי שיקלי, השרה עידית סילמן, והשר שלמה קרעי.

במקביל, תאושר השבוע בקריאה טרומית בכנסת הצעת חוק שתקבע מי יחקור את כשלי ה-7 באוקטובר, זאת לאחר שנתניהו סירב להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוועדה צפויה לכלול שישה משתתפים, שלושה מהקואליציה ושלושה מהאופוזיציה. מי שצפוי למנות את חברי הוועדה מטעם האופוזיציה הוא יו"ר הכנסת, מאחר והיא לא צפויה לשתף פעולה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, מגיש חוק ועדת החקירה, אמר כי הוא מצפה לשיתוף פעולה מהאופוזיציה: "אנחנו מושיטים להם כאן יד. אם בכל זאת הם לא ישתפו פעולה, אנחנו לא יכולים לאפשר למצב שבו האמת תטויח ולא תוקם ועדת חקירה. אין זכות וטו על הקמת ועדת חקירה בנושא כל כך קריטי, ולכן הדבר הזה יוקם על ידי יושב ראש הכנסת".

מוקדם יותר הערב, אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה את חוות הדעת על ועדת החקירה הפוליטית שיוזמת הממשלה. היא כתבה כי "הצעת החוק מעוררת קשיים משפטיים משמעותיים, ונסיבות ההצעה אינם מתיישבים עם הצורך החיוני בוועדת חקירה מקצועית ובלתי תלויה".

עוד כתבה כי "הוועדה שמוצעת יוצרת פוליטיזציה, וקיים חשש ממשי שהשיקולים הפוליטיים ידרסו את השיקולים המקצועיים החיוניים לחקר האמת. הצעת החוק היא פרסונלית ופסולה".