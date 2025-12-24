הרמטכ"ל לשעבר, יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט, קורא לחקור את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בשל החשד למעורבותו בפרשת הדלפת המסמך המסווג לעיתון ה'בילד'.

כזכור, אתמול טען החשוד המרכזי בפרשה, אלי פלדשטיין, בריאיון ב'כאן' כי נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני.

לדבריו: "הוא זה שבסוף עמד מאחורי ההדלפה לעיתון", והוסיף כי בניגוד לגרסה הרשמית שלפיה נתניהו נחשף למסמך לראשונה דרך התקשורת, "הוא ידע הכל". לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר".

פלדשטיין טען כי לא ניתן היה להוציא מסמך רגיש מסוג זה ללא מעורבות הדרג המדיני הבכיר ביותר. "כדי להוציא מסמך כזה צריך שראש הממשלה יהיה בתמונה - מתחילתו ועד סופו".

בתגובה לדברים תקף השר לשעבר איזנקוט: "בזמן שהמדינה רעדה מזעם וכאב על רצח ששת חטופינו במנהרות, כשעם ישראל יצא לרחובות בלב שבור- ראש הממשלה לא עסק בהשבת יתר החטופים, אלא במלחמה פסיכולוגית נגד אזרחיו שלו. הוא ניהל מבצע תודעה, שנועד להרעיל את הציבור ולהשתיק את זעקת המשפחות".

לדבריו: "יועציו הקרובים ביותר של נתניהו, שירתו בפועל אינטרסים של מדינה זרה, סיכנו חיי אדם ומקורות מודיעין רגישים, לכאורה, בהסכמת נתניהו".

איזנקוט תקף: "ככה מתנהלים המשטרים האפלים ביותר בעולם. ממשלת ישראל מובילה אותנו בעיניים פקוחות לרווחה, לתהום ערכית".

"העובדה שנתניהו לא פצה פה, לא גינה ולא הכחיש", הוסיף הרמטכ"ל לשעבר: "מלמדת על מה שאירע. ממשלת השבעה באוקטובר מקריבה את ביטחון המדינה ואת חיי בניה ובנותיה על מזבח הישרדותה ופועלת נגד העם והמדינה".