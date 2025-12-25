הדרג המדיני הורה אמש (שלישי) לדרג הצבאי להחזיר לירדן את גופתו של המחבל עבד אל-קייסי שביצע לפני שלושה חודשים פיגוע ירי רצחני במעבר אלנבי.

שחרור גופת המחבל, כפי שדווח ב'כאן', מגיע לאחר שלפני כחודש הדרג המדיני הורה על פתיחה מחודשת של מעבר אלנבי שנסגר למשך כחודשיים מאז הפיגוע.

כזכור, לפני כשלושה חודשים, פתח המחבל אל-קייסי באש לעבר סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו, לאחר מכן ירד מהמשאית ודקר אותם, השניים נפגעו באורח אנוש ובהמשך נקבע מותם.

המחבל שימש כנהג סיוע הומניטרי לרצועת עזה. יממה לאחר הפיגוע הגיע הרמטכ"ל, אייל זמיר, לזירה הקשה ואמר: "אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים.

"בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה.

"גם לאחר האירוע הקשה, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-בטחוני עם ירדן תורם רבות לצה״ל ויש לשמר אותו".