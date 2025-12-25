כיכר השבת
שלושה חודשים אחרי הפיגוע

הדרג המדיני הורה לצה"ל להחזיר לירדן את גופת המחבל שרצח שני חיילים

שלושה חודשים חלפו מאז מחבל מירדן רצח את סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו הי"ד, ואמש הורה הדרג המדיני להשיב לירדן את גופת המחבל המתועב (מדיני)

1תגובות
נרצחו בפיגוע. אורן רשקו ויצחק הרוש הי"ד (צילום: דו"צ)

הדרג המדיני הורה אמש (שלישי) לדרג הצבאי להחזיר לירדן את גופתו של המחבל עבד אל-קייסי שביצע לפני שלושה חודשים פיגוע ירי רצחני במעבר אלנבי.

שחרור גופת המחבל, כפי שדווח ב'כאן', מגיע לאחר שלפני כחודש הדרג המדיני הורה על פתיחה מחודשת של מעבר אלנבי שנסגר למשך כחודשיים מאז הפיגוע.

כזכור, לפני כשלושה חודשים, פתח המחבל אל-קייסי באש לעבר סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו, לאחר מכן ירד מהמשאית ודקר אותם, השניים נפגעו באורח אנוש ובהמשך נקבע מותם.

המחבל שימש כנהג סיוע הומניטרי לרצועת עזה. יממה לאחר הפיגוע הגיע הרמטכ"ל, אייל זמיר, לזירה הקשה ואמר: "אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים.

"בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה.

"גם לאחר האירוע הקשה, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-בטחוני עם ירדן תורם רבות לצה״ל ויש לשמר אותו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פרס ועידוד לטרוריסטיים
איתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר