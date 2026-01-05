סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה כי החל בפריז סבב השיחות הנוכחי עם ישראל בנוגע להסדר ביטחוני. על פי הדיווח הסבב נערך "בתיאום ובתיווך של ארצות הברית", כשבראש המשלחת הסורית עומד שר החוץ אסעד א-שיבאני, וראש המודיעין חוסיין סלאמה.

בשיחות מייצגים את ישראל מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ומועמדו לראש המוסד רומן גופמן, שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר וממלא מקום ראש המל"ל גיל רייך. מי שמתווך הוא השליח האמריקני טום ברק.

בכיר סורי אמר לסוכנות הידיעות הסורית כי השיחות מתמקדות בעיקר בחידוש הסכם הפרדת הכוחות משנת 1974, "באופן שיבטיח את נסיגת הכוחות הישראליים אל הקווים שלפני 8 בדצמבר 2024, במסגרת הסכם ביטחוני מאוזן המעמיד את הריבונות הסורית המלאה מעל לכל שיקול, ומבטיח מניעת כל צורה של התערבות בענייניה הפנימיים של סוריה".

על חידוש השיחות סוכם בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ באחוזתו במאר א-לאגו. נתניהו אמר בפסגה בפלורידה בשבוע שעבר כי האינטרס של ישראל הוא שיהיה גבול של שלום עם סוריה.

"אנו רוצים לוודא שהגבול לידנו יהיה בטוח בלי טרוריסטים, ולהבטיח את שלומם של הדרוזים ונוצרים שם ובכל המזרח התיכון, כולל בניגריה", אמר. טראמפ אמר שהוא בטוח שנתניהו ומנהיג סוריה אחמד א-שרע יסתדרו ביניהם. הוא שיבח את א-שרע ואמר שאף שהוא לא "נער מקהלה", הוא "בחור קשוח, ובאזור הזה זה מה שאתה צריך להיות כדי לשרוד".