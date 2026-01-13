השר בן גביר מקדם: בדיקת פוליגרף ליועמ"שית ופרקליט המדינה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מקדם, באמצעות חבר מפלגתו, ח"כ יצחק קרויזר, הצעת חוק אשר תחייב לבצע בדיקת פוליגרף ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, אחת לשנתיים.

ההצעה תעלה ביום ראשון הקרוב לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "אמון הציבור במערכת אכיפת החוק נמוך מאוד. הדבר נובע, בין היתר, מהדלפות בלתי פוסקות, מאכיפה בררנית ומשיקולים של אינטרסים אישיים וקידום במסגרת קבלת החלטות ובהגשת כתבי אישום".

עוד נכתב כי "בגופי הביטחון של מדינת ישראל - צה"ל, שירות הביטחון הכללי, המוסד וגופים מודיעיניים ותפקידים מיוחדים - וכן במשטרת ישראל, בכירים ועובדים עוברים בדיקות פוליגרף תקופתיות, לשם איתור ומניעת מעשים העלולים לגרום לפגיעה חמורה באמון הציבור, לעומת זאת, עובדי הפרקליטות ואגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים אינם מחויבים בבדיקות פוליגרף תקופתיות, על אף רגישות תפקידם והחשיפה למידע מסווג.

"לפיכך, מוצע כי אחת לשנתיים יעברו גם עובדי משרד המשפטים, ובכלל זה עובדי אגף ייעוץ וחקיקה והפרקליטות, בדיקות פוליגרף תקופתיות. הבדיקות יתמקדו, בין היתר, בשאלות הנוגעות להפרת חוקים ותקנות, להעברת מידע לגורמים שאינם מוסמכים ולהדלפת מידע מסווג".