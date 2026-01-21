כיכר השבת
בחירות 2026

הליכוד בראש, ש"ס המפלגה השלישית בגדולה בישראל | סקר מנדטים חדש

'הליכוד' של נתניהו במקום הראשון עם 25 מנדטים | נפתלי בנט עם 23 מנדטים | ש"ס היא המפלגה השלישית בגודלה והאם בני גנץ צריך לפרוש? (פוליטי)

ראש בראש. נתניהו ובנט

מסקר חדש של מכון 'מאגר מוחות' שפורסם ב'חדשות 13' עולה כי אם הבחירות היו מתקיימות היום הרי שסיעת 'הליכוד' בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכה להיות המפלגה הגדולה בישראל עם 25 מנדטים.

על פי הסקר 'בנט 2026' בראשות רה"מ לשעבר נפתלי בנט, במקום השני, עם 23 מנדטים, מדובר בירידה של מנדט לעומת הסקר הקודם.

ש"ס בראשות אריה דרעי היא המפלגה השלישית בגודלה עם 10 מנדטים. 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר, 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ו'ישראל ביתנו' בראשות אביגודר ליברמן עם 9 מנדטים כל אחת.

'יש עתיד' בראשות יאיר לפיד עם 8 מנדטים בלבד. 'ישר' בראשות גדי איזנקוט עם 7 מנדטים, כך גם 'יהדות התורה' עם 7 מנדטים.

חד"ש-תע"ל מקבלת, על פי הסקר, 5 מנדטים ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 4. מהסקר עולה כי בל"ד מצליחה לראשונה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

על פי הסקר, 'כחול לבן' בראשות בני גנץ, 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' ו'המילואימניקים' בראשות יועז הנדל - לא עוברות את אחוז החסימה.

תמונת הגושים: גוש נתניהו עם 51 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו עם 56 מנדטים ו-13 מנדטים למפלגות הערביות.

בסקר נבדק מה עמדת הציבור באשר לבני גנץ שלא עובר את אחוז החסימה בסקרים האחרונים: 48% סבורים כי על גנץ לפרוש מהחיים הפוליטיים, לעומת 29% הסבורים כי גנץ צריך להתמודד גם בבחירות הקרובות.

