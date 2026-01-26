נפתלי בנט הגיש תלונה למשטרה נגד מפלגת 'הליכוד'

נפתלי בנט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ומפלגת "בנט 2026" הגישו אתמול (ראשון) תלונה למשטרה נגד מפלגת הליכוד בגין זיוף בזדון, על תמונה ערוכה ושקרית שהתפרסמה בחשבון הרשמי של מפלגת "הליכוד".

בנוסף, תגיש המפלגה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. במפלגה של בנט אמרו כי "מדינת ישראל ניצבת בפני מערכת בחירות גורלית, לפיכך נדרש להציב קווים אדומים כבר עכשיו. נילחם בכל ניסיון לייצר פייק ניוז שמרעיל את השיח ומפלג את המדינה. בקרוב נתקן". במכתב ששיגר עו"ד נדב ויסמן בשמו של נפתלי בנט ובשמה של מפלגת "בנט 2026" לפרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן וראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרה ניצב בועז בלט, נטען כי "ביום 22.1.2026 פורסם בתקשורת כי ראשי המפלגות הערביות הסכימו לפעול להקמת רשימה משותפת לקראת הבחירות לכנסת ה-26. הפרסומים התקשורתיים בנושא כללו צילום של ראשי המפלגות הערביות במעמד החתימה על מסמך העקרונות שעל פיו יפעלו להקמת הרשימה המשותפת. הבקשה המפתיעה של המנהיג האירופי מהראשון לציון: הביקור הדרמטי בלשכה בירושלים דוד הכהן | 25.01.26 "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | שרים בקבינט זעמו על מדיניות נתניהו יוני גבאי | 07:12 "עוד באותו היום, מפלגת הליכוד פרסמה בחשבון הרשמי שלה ברשת X, גרסה ערוכה ומזויפת של הצילום המקורי, אשר נוצרה באמצעות שימוש במערכת בינה מלאכותית. באמצעותה, מפלגת הליכוד או מי מטעמה הוסיפו לצילום המקורי את דמויותיהם של מר בנט ושל ראש האופוזיציה חה״כ יאיר לפיד, לצד המלל "קואליציית המשרתים". זאת, כך נראה, במטרה לייצר רושם שמר בנט יתמודד בבחירות הקרובות במסגרת אותה רשימה משותפת, או למצער כי יפעל לשתף פעולה עימה לאחר קיום הבחירות. מדובר בפרסום שאינו פארודיה, אלא במסר ברור, נחרץ ומזיק. נכון למועד משלוח מכתב זה הצילום המזויף עדיין מפורסם, והוא זכה ליותר ממאה אלף צפיות!".

התמונה שעומדת בבסיס התלונה ( צילום מסך מתוך רשת X )

בהמשך נטען כי "לא יכול להיות חולק שהפרסום האמור, שמלכתחילה זויף באמצעות בינה מלאכותית, פורסם תוך ידיעה ברורה שהצילום המזויף שנכלל בו איננו אותנטי כלל ועיקר. חמור מכך, הצילום המזויף פורסם אך ורק כדי להטות את דעת הקהל בעניינו של מר בנט, בתקווה שמפלגת הליכוד תזכה לטובת הנאה פוליטית בדמות הטיית המצביעים לגוש הפוליטי שבהובלתה.

"המעשה האמור הוא בעל חומרה יתרה. יש בו ניסיון ברור לבצע שימוש לרעה באמצעים טכנולוגיים הנגישים לכל כדי לייצר במכוון "פייק" (תוכן כוזב הנחזה לאותנטי), אך ורק במטרה להטות את דעת הקהל בשנת בחירות, להשפיע טוהר הבחירות ועל ההליך הדמוקרטי בכללותו. הדברים חמורים כפליים כשפרסומים כוזבים מסוג זה מפורסמים על ידי מפלגה המתמודדת בעצמה בבחירות (לרבות בעמוד רשמי מטעמה), העושה כן אך ורק במטרה לפגוע במועמד העיקרי המתמודד נגדה, באופן העלול להקנות לפרסום חזות אמינה ולהעצים את פוטנציאל ההטעיה.

"פרסומים מסוג זה עלולים לרוקן מתוכן את היכולת לקיים שיח ציבורי המבוסס על עובדות, לערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי, ולהביא לפגיעה ממשית, מיידית ומצטברת בתקינות הבחירות. נוכח הקלות שבה ניתן לייצר ולהפיץ תכנים כוזבים מסוג זה בהיקף נרחב ובזמן אמת, קיים חשש ממשי להישנות ולהתרחבות התופעה במהלך מערכת הבחירות. מן הראוי לפעול לחקירה ולאכיפה אפקטיביים כבר בשלב זה, כדי להציב גבולות ברורים, לייצר הרתעה אפקטיבית ולמנוע פגיעה נוספת בטוהר הבחירות".