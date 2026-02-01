שורד השבי אור לוי נגד גל הירש: "תתבייש, הפקרתם אותנו"

שורד השבי, אור לוי, במתקפה חריפה נגד מתאם השבויים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, בעקבות ריאיון שהעניק ל'הארץ' וטען כי ההפגנות לשחרור חטופים סייעו לארגון הטרור חמאס: "כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב".

בריאיון ל'הארץ' טען גל הירש כי: "ההפגנות למען החטופים עזרו לחמאס, ולא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות".

שורד השבי אור לוי זעם על דבריו של הירש וכתב: "באמת שלא רציתי, לא רציתי לכעוס. לא רציתי להאשים אבל מה שקורה פה בזמן האחרון ובייחוד הראיונות שמר גל הירש החליט פתאום לדבר גרמו לי".

לדבריו: "אז גל הירש היקר אתחיל ואפנה אליך, לא סגור אם אתה באמת יודע מי אני כי פרט לשאלה של ״האם אתה רוצה להגיד משהו לטראמפ״ מילה לא החלפת איתי. אז כן לטראמפ רציתי להגיד, תודה! על זה שהוא החזיר אותי. לא אתה לא ראש הממשלה ולא אף אחד. שאף אחד לא ייקח קרדיט על מה שהוא לא עשה. כשהגיעו אליכם תיעודים שלנו(גם כאלה שלא פורסמו) העדפתם לשתוק. עכשיו זה אנחנו האשמים. אנחנו! אלה שלא שמרתם עליהם, אלה שהפקרתם! (סליחה אנחנו ובני משפחותינו)".

לוי שיתף: "כשחזרתי שמעתי את השם גל הירש כמה פעמים. פעם אחת שהוא התקשר לאמא שלי ושאל אותה ״האם אור ירצה לדבר עם ראש הממשלה?״ אז אמרתי לא. כי טובות אני לא צריך מאף אחד. ועכשיו אני רואה איך קמפיין הבחירות הוא הדבר היחידי שחשוב. שינוי הנרטיב של מה היה פה יותר משנתיים".

שורד השבי המשיך והתייחס לדבריו של הירש: "ברור שתגידו שחמאס רצה 10 שנים לנהל משא ומתן, ברור שתגידו שאתם לא אשמים. ברור שתנסו לצייר תמונה שהחזרתם את כולם (כן כי גופות נספרות באותו מספר) העובדה היא שזה לא משנה. חמאס הוא ארגון טרור, ארגון טרור שמקדש את המוות. אנחנו לא יכולים למדוד את עצמינו מולם".

"אז תנו לי להגיד לכם משהו", פנה שורד השבי: "הסיבה היחידה שבכלל יש לנו מדינה זה העם שלנו. זה האנשים מלח הארץ שהולכים למילואים גם כשהם יודעים שהם בסכנת חיים תמידית והכי גרוע? גם כשהם מקבלים הוראות לא הגיוניות כי המלחמה הזאת מסריחה מפוליטיקה".

אור לוי החריף את הטון ופנה למתאם השבויים: "גל הירש תתבייש לך! מי אתה שתדבר עלינו או על משפחותינו? מי אתה שתגיד משהו להורים בני ה70 שלי שהיו צריכים להגיד לתינוק בן שנתיים שאמא נרצחה ואבא ״הלך לאיבוד״? מי אתה שתגיד להורים שכולים שיכלו לקבל את ילדיהם בחיים אבל בגלל סחבת של המו״מ הם איבדו את חייהם".

לדבריו: "כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב. אתם האבירים הגיבורים ואנחנו הנסיכות במצוקה(וכנראה לפני דברייך אנחנו גם כפויי טובה)".

שורד השבי סיכם את דבריו: "מינימום כבוד אין בפוליטיקה הישראלית וכנראה לחפש כנות וטוב במקום הזה זה כמו לחפש 251 חטופים בעזה".