"מי אתה שתדבר עלינו?"

שורד השבי אור לוי נגד גל הירש: "תתבייש, הפקרתם אותנו"

שורד השבי אור לוי במתקפה חריפה נגד מתאם השבויים במשרד רה"מ גל הירש: "תתבייש, הפקרתם אותנו", לדבריו: "כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב" (חדשות)

גל הירש (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שורד השבי, אור לוי, במתקפה חריפה נגד מתאם השבויים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, בעקבות ריאיון שהעניק ל'הארץ' וטען כי ההפגנות לשחרור חטופים סייעו לארגון הטרור חמאס: "כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב".

בריאיון ל'הארץ' טען גל הירש כי: "ההפגנות למען החטופים עזרו לחמאס, ולא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות".

שורד השבי אור לוי זעם על דבריו של הירש וכתב: "באמת שלא רציתי, לא רציתי לכעוס. לא רציתי להאשים אבל מה שקורה פה בזמן האחרון ובייחוד הראיונות שמר גל הירש החליט פתאום לדבר גרמו לי".

לדבריו: "אז גל הירש היקר אתחיל ואפנה אליך, לא סגור אם אתה באמת יודע מי אני כי פרט לשאלה של ״האם אתה רוצה להגיד משהו לטראמפ״ מילה לא החלפת איתי. אז כן לטראמפ רציתי להגיד, תודה! על זה שהוא החזיר אותי. לא אתה לא ראש הממשלה ולא אף אחד. שאף אחד לא ייקח קרדיט על מה שהוא לא עשה. כשהגיעו אליכם תיעודים שלנו(גם כאלה שלא פורסמו) העדפתם לשתוק. עכשיו זה אנחנו האשמים. אנחנו! אלה שלא שמרתם עליהם, אלה שהפקרתם! (סליחה אנחנו ובני משפחותינו)".

לוי שיתף: "כשחזרתי שמעתי את השם גל הירש כמה פעמים. פעם אחת שהוא התקשר לאמא שלי ושאל אותה ״האם אור ירצה לדבר עם ראש הממשלה?״ אז אמרתי לא. כי טובות אני לא צריך מאף אחד. ועכשיו אני רואה איך קמפיין הבחירות הוא הדבר היחידי שחשוב. שינוי הנרטיב של מה היה פה יותר משנתיים".

שורד השבי המשיך והתייחס לדבריו של הירש: "ברור שתגידו שחמאס רצה 10 שנים לנהל משא ומתן, ברור שתגידו שאתם לא אשמים. ברור שתנסו לצייר תמונה שהחזרתם את כולם (כן כי גופות נספרות באותו מספר) העובדה היא שזה לא משנה. חמאס הוא ארגון טרור, ארגון טרור שמקדש את המוות. אנחנו לא יכולים למדוד את עצמינו מולם".

"אז תנו לי להגיד לכם משהו", פנה שורד השבי: "הסיבה היחידה שבכלל יש לנו מדינה זה העם שלנו. זה האנשים מלח הארץ שהולכים למילואים גם כשהם יודעים שהם בסכנת חיים תמידית והכי גרוע? גם כשהם מקבלים הוראות לא הגיוניות כי המלחמה הזאת מסריחה מפוליטיקה".

אור לוי החריף את הטון ופנה למתאם השבויים: "גל הירש תתבייש לך! מי אתה שתדבר עלינו או על משפחותינו? מי אתה שתגיד משהו להורים בני ה70 שלי שהיו צריכים להגיד לתינוק בן שנתיים שאמא נרצחה ואבא ״הלך לאיבוד״? מי אתה שתגיד להורים שכולים שיכלו לקבל את ילדיהם בחיים אבל בגלל סחבת של המו״מ הם איבדו את חייהם".

לדבריו: "כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב. אתם האבירים הגיבורים ואנחנו הנסיכות במצוקה(וכנראה לפני דברייך אנחנו גם כפויי טובה)".

שורד השבי סיכם את דבריו: "מינימום כבוד אין בפוליטיקה הישראלית וכנראה לחפש כנות וטוב במקום הזה זה כמו לחפש 251 חטופים בעזה".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
מזכיר את משה ומיכה
משה
מדויק
דוד
12
צריך שהממשלה לא תתביש ותגיד שמי שעומד מאחורי המלחמה הזאת זה לא הממשלה זה היו שיתוף ורונן בר הם אלה ששתקו .... ועושים הכל ביחד עם השמאל כדי להפיל את ביבי חתיכת קנאים וסתם שתדע אור היקר שביבי לא יושב במצלמות על הגדר ... התצפיתניות דיווחו ואנשים בצמרת שלא להתיחס.
חבל
11
חומלים וכואבים את כאב החטופים. נא לא לערבב !!! כועסים ותובעים את מפיצי הרעל והשקרים על גל הירש וכללל מי שעסק בענין החטופים. גל אנחנו איתך !!!! אדם שכולו לב !!!
גולי
10
חבל לא השאירו אותך שם
דוד
9
אדון לוי אין לך הכרת הטוב ומי שאין לו הכרת הטוב זבל
דוד
8
בושה וחרפה מי שדאג לשחרר אותו בסוף מקבל לפרצוף את מכונת הרעל של אלו שהשתמשו בחטופים למטרות פוליטיות(מטה החטופים)
123
7
מי שהפקיר אותך זה מפגיני קפלן מי שהחזיר אותך זה ביבי
קצת הכרת הטוב
6
גל הירש לא תמך בהחזרת החטופים בפקודת ביבי
עקיבא יוסף
5
..חבל חבל שהחצוף הזה חזר מעזה..כפויי טובה שמאלני שפל..שום מילה אין לו לתקוף את אלה שהביאו לחטיפתו..הרצי.חליווה.ברק היה צריך לסכן חיילים בשביל מנוול כזה..
,,חצקל
4
חטוף חוצפן וכפוי טובה
יוסי
3
אנשים כמוך היו צריכים להשאר שם
שלום
2
יאללה חבל שלא נשאר בעזה. מי צריך כאלו בישרראל.
חמושים יצאו ממצרים
1
וואו איזה תגובות מגעילות!! מזעזע לראות אנשים שמגיבים כאלו תגובות(וסביר להניח שקוראים לעצמם חרדים) מעניין אם אחד ואחד מכם היה שם איך הייתם מגיבים?!! אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו!! תתביישו לכם במקום לעשות שלום בעם עוד קרעים ועוד!! ועוד מתוכנו שזה הכי הזוי!! אנחנו שצריכים להוות דוגמא לכולם בסוף אנח
abuksis

