בשיא המלחמה: רעיית ראש הממשלה נתניהו תטוס לארצות הברית - זו הסיבה

בעיצומה של מלחמה מול איראן והסלמה מתגברת בצפון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו צפויה לטוס ביממה הקרובה לוושינגטון, כדי להשתתף בכנס שמארגנת הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ עבור "הגברות הראשונות" של כמה מדינות (מדיני)

שרה נתניהו. אילוסטרציה (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)

בזמן שישראל נמצאת בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" באיראן ובחזית משולבת בצפון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו צפויה לטוס ביממה הקרובה לוושינגטון, כדי להשתתף בכנס שמארגנת הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ עבור "הגברות הראשונות" של כמה מדינות.

הגברת טראמפ תארח פסגה עולמית של נשים מ-45 מדינות וחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם במסגרת יוזמת הקואליציה הגלובלית "טיפוח העתיד יחד", מיזם חדש שמטרתו לקדם העצמת ילדים באמצעות חינוך וטכנולוגיה.

על פי הודעת הבית הלבן, הפסגה, הנושאת את הכותרת "טיפוח העתיד יחדיו" (Fostering the Future Together) תיפתח ביום שלישי במטה מחלקת המדינה ותימשך למחרת בבית הלבן. באירוע צפויים להשתתף נציגים מ-45 מדינות, בהן גם ישראל.

מפגש הפסגה הוא חלק מהקמת קואליציה בינלאומית חדשה, שבמסגרתה מוזמנות נשות מנהיגים מרחבי העולם להתחייב לקידום שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, כולל בינה מלאכותית, לצורך חינוך ילדים והגנה עליהם מפני סכנות ברשת.

המדינות המשתתפות צפויות לפעול יחד עם חברות טכנולוגיה כדי להנגיש כלים חינוכיים מתקדמים, לעיתים ללא עלות או בעלות נמוכה, וכן לפתח תוכניות להכשרת מורים והורים ולשיפור אוריינות דיגיטלית.

8
אני לא חושב שיש בזה בעיה. סך הכל היא לא נחוצה למלחמה וחיובי שתייצר קשרים שיש בהם השפעה בחו"ל
למה נשמע מהכותרת שזה דבר שלילי?
אכן
אאאא
7
אם הגברת הראשונה עושה דבר נכון - כי טראמפיט אז אשת נתניהו עושה דבר נכון להשתתף בזה
אבי
היא לא הגברת הראשונה
ציפה
6
מה הבעיה? יש מישהו שדואג לבית נקי לפסח - לכן *אני* לא נוסעת 😂.
מישהי
כי כל דבר ששרה נתניהו עושה, מסתכלים על זה באופן שלילי, גם אם היא תנשום...
גיא
5
שלא תפריע למר ביבי לנהל המערכה
שתיסע
בהחלט חישוב נכון
דרייב
4
שרהלה תהני ממי מגיע לך מכל הלב❤️
טובה כהן
3
גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים
יוסקה
2
מה הבעיה ? מהי הרמטכל ?
תהני !!
1
מה עם כותרת: שרה נתניהו נוסעת להדק קשרים עם אשתו של הנשיא ידידותי לישראל ששותף להביס את אויבי ישראל - האם חשבתם מה היה קורה אם חלילה איראן היה משיג נשק גרעיני?? התקשורת מומחית להכניס אג'נדה פרוגרסיבית ומטומטמט
אריק

