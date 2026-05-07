אין מקום לזייפנים: הדרכון הלטבי הפך ליצירת אומנות מרהיבה 

הדרכון הלטבי הוא הרבה מעבר למסמך נסיעה רשמי. לראשונה בתולדות המדינה, לכל עמוד בדרכון יש עיצוב ייחודי ושונה, המבוסס על הטבע הלטבי לאורך כל עונות השנה. העיצוב כולל אלמנטים לאומיים כמו סמל המדינה, הדגל וההמנון, כאשר המוטיב המאחד הוא העגורים ציפורים נודדות המסמלות עזיבה ושיבה הביתה.

ההפתעה האמיתית מתגלה כאשר מניחים את הדרכון תחת תאורת אולטרה-סגול (UV). דפי הדרכון הופכים ליצירת אמנות חיה: הדפסים סמויים של נופים לטביים מורכבים מופיעים על דף הנתונים ודפי הוויזה, מה שהופך את הדרכון לאחד היפים והמרשימים בעולם.

הדרכון הלטבי - יצירת פלא - צילום: רשתות חברתיות הדרכון הלטבי - יצירת פלא | צילום: צילום: רשתות חברתיות