זעם רב נרשם הערב (ראשון) בליכוד על הגיבוי של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדוברו המפוטר - והמוחזר זיו אגמון חרף אמירותיו הגזעניות שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו. אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה.

זיו אגמון עצמו כתב: "אני מודה לראש הממשלה על דבריו. במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו.

אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע. למען הסר ספק, אני סמוך ובטוח כי ראש הממשלה ימצא מחליף ראוי ואסיים את תפקידי כבר בימים הקרובים".

ח"כ אלי דלל מהליכוד, שכונה "כלומניק" על ידי זיו אגמון, דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתח ביקורת על החלטת נתניהו להשאירו בתפקיד אחרי התבטאויותיו הגזעניות.

"אדוני ראש הממשלה, אם קיבלת את התנצלותו של זיו אגמון, מדוע בכלל צריך להחליף אותו?!", כתב ברשת X. "ואם צריך להחליף אותו, שום טיעון של צורך ביציבות לא יכול להצדיק הישארות של אדם כזה בתפקיד אפילו לא לדקה נוספת. אני מבקש ממך להתייחס אלינו באופן יותר רציני".

השר שיקלי כתב: "זיו אגמון לא ראוי לתפקיד ראש סגל! זה היה נכון טרום חשיפת האמירות האומללות שלו, וזה נכון שבעתיים אחרי שנחשפו האמירות העלובות שלו. לטובת הצלחתך רה״מ ולטובת הצלחת התנועה בעמדה הקריטית הזו אדם ראוי ללא רב".

ח"כ דן אילוז הצטרף לביקורת, ומחה: "נגמרו הימים שבהם אנחנו, צאצאי יהדות מרוקו המפוארת, מרכינים ראש בפני קומץ מתנשאים. מי שקורא למרוקאים "בבונים" לא צריך רק להתנצל. הוא צריך לעמוד בדום מתוח וללמוד על ענקי הרוח שלנו, על פסיקות הרב משאש, על חוכמת יהדות פאס, ועל דור של חלוצים שעזב הכל כדי לבנות את ארץ ישראל במו ידיו".

אילוז הדגיש כי מצביעי הליכוד לא יבליגו על צעד זה, והבהיר: "השארתו של אגמון בתפקיד תהווה תמרור אזהרה לכל מרוקאי לקראת הבחירות הבאות, וצעד שעלול להבריח את הציבור שהוא הלב הפועם של הליכוד למחוזות אחרים. אדוני ראש הממשלה, אל תיקח אותנו כמובן מאליו ופטר אותו לאלתר".

כזכור, מוקדם יותר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על השבתו הזמנית של זיו אגמון לתפקידו כדובר רה"מ, למרות ביטויים מזעזעים שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו.

"קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון", כתב נתניהו ברשתות החברתיות. לדבריו, "הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה. בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית".

"אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון", הוסיף רה"מ. "מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי".

"בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: “כל דכפין ייתי וייכול”. המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח".

"הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע", סיכם נתניהו. לדבריו, "כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם. בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח".