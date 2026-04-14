כיכר השבת
מריח בחירות

בדרך לפוליטיקה? זו המפלגה איתה מנהל דניאל הגרי מגעים להצטרפות 

מהצבא - לפוליטיקה: דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי, שוקל צעד דרמטי אחרי חודשים ארוכים באזרחות. לפי דיווח שפורסם היום (שלישי), הגרי מקיים מגעים עם מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בכדי לדון באפשרות שיצטרף לרשימה לפני הבחירות הקרובות. כך על פי הדיווח בחדשות 13.

לפני כחצי שנה דווח כי הגרי מונה לדירקטור בחברת השילוח אוריין, אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בתחום השירותים הלוגיסטיים בישראל. מפקד חיל האוויר לשעבר, עמיקם נורקין, חבר אף הוא בדירקטוריון החברה.

בימים האחרונים רושם איזנקוט מגמת עלייה, מה שפותח מלחמה מול בנט על ראשות הגוש. לפי סקר של כאן 11 שפורסם בסוף השבוע שעבר, מפלגת "ישר!", מפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מתחזקת.

על פי הנתונים, מפלגת "הליכוד" בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבלת 25 מנדטים, בהשוואה לסקר האחרון שבו היא השיגה 28 מנדטים. מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט משיגה 19 מנדטים, בדומה לסקר הקודם שפורסם. מפלגת "ישר!", בראשות גדי איזנקוט, מככבת במקום השלישי עם 14 מנדטים, מנדט אחד יותר מהסקר הקודם. 

