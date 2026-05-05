למרות שנטשה אותנו במלחמה: ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני

משרד החוץ הודיע הערב (שלישי) כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני, זאת בעקבות בקשת סיוע שהתקבלה ממשרד האנרגיה הגרמני על רקע המשבר במצר הורמוז. המהלך החריג סוכם על ידי שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ושר החוץ, גדעון סער, כביטוי לקשר ההדוק בין המדינות.

הבקשה הגרמנית לסיוע בדלק סילוני ובגז טבעי הגיעה לירושלים בימים האחרונים. שר האנרגיה כהן הנחה את גורמי המקצוע במשרדו לבחון את הנושא בחיוב, ובדיקה של מנהל הדלק העלתה כי בישראל קיימים עודפי ייצור שניתן לייצא. במשרד האנרגיה הובהר כי אפשרויות הייצוא ייבחנו בכפוף להמשך המצב הביטחוני.

את ההודעה הרשמית על המהלך העביר שר החוץ גדעון סער למקבילתו, שרת הכלכלה והאנרגיה הגרמנייה קתרינה רייכה, במהלך ביקור מדיני שקיים היום בברלין. השר סער ציין בהערכה את שיתוף הפעולה הכלכלי והאסטרטגי בין ישראל לגרמניה, והדגיש את חשיבותו.

בנוסף לאספקת הדלק הסילוני, שתתואם ישירות מול בתי הזיקוק בישראל, במשרד האנרגיה והתשתיות יבחנו גם דרכים נוספות לסייע לגרמניה בנושא הגז הטבעי. המהלך מדגיש את מעמדה של ישראל כשחקנית משמעותית בשוק האנרגיה האזורי, המסוגלת לסייע לבעלות בריתה בעת משבר.