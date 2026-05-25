שבעה חברי כנסת הצטרפו היום (שני) לבקשה לקיים דיון מהיר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בעקבות החלטת רשות מקרקעי ישראל להפסיק את שיווק הדירות בהנחה ללומדי תורה במסגרת תוכנית 'מחיר למשתכן'.

חברי הכנסת שהצטרפו לבקשה הם: מאיר פרוש, שמחה רוטמן, טלי גוטליב, אבי מעוז, מישל בוסקילה, משה אבוטבול וצביקה פוגל. המהלך מגיע על רקע סערה ציבורית שפרצה בעקבות ההחלטה, אותה מקדם הייעוץ המשפטי לממשלה.

בבסיס הבקשה לדיון עומדת טענה חריפה: בעוד שרשות מקרקעי ישראל מחליטה לשלול את הזכאות ללומדי תורה, משתמטים חילונים ממשיכים לקבל זכאות להגרלות מחיר למשתכן ללא כל הגבלה. לטענת חברי הכנסת, מדובר באפליה בוטה המפלה לרעה את ציבור לומדי התורה.

עם זאת, לטענת רמ"י, מדובר בטענה שאינה נכונה - ההנחייה החדשה, כוללת את כל מי שלא התגייס לצה"ל, ומוחלת באופן גורף גם על חרדים וגם על שאינם חרדים.

ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ של הייעוץ המשפטי לממשלה על מועצת רמ"י, והיא מהווה המשך לשורה של צעדים שננקטו לאחרונה נגד הציבור החרדי. הייעוץ המשפטי דרש מרמ"י לקבל החלטות אופרטיביות מיידיות לשלילת ההנחות בדיור מחייבי גיוס.

על פי הנהלים החדשים שנכנסו לתוקף, משרד הבינוי והשיכון מקיים סנכרון מחשוב אוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל. אזרח שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים.

ההחלטה צפויה להשפיע על אלפי משפחות חרדיות צעירות המצפות להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן. הסנקציה היא כפולה: גם אזרחים שכבר זכו בהגרלה בעבר אך טרם השלימו את רכישת הדירה יתכן וזכייתם עלולה להתבטל לאלתר.