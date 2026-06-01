מפלגת המילואימניקים בראשות שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, מעבירה הילוך לקראת הבחירות הבאות ומכריזה היום (שני) על יציאה לפריימריז פתוחים. במסגרת ההליך הדמוקרטי, יבחרו חברי המפלגה הן את יו"ר התנועה והן את הרכב הרשימה שתתמודד מטעמה בבחירות לכנסת ה-26.

המהלך הנוכחי הוא שלב המשך לתהליך שהחל לפני מספר חודשים, שבמהלכו התקיימו בחירות פנימיות להנהגת המפלגה ומונתה ועדת בחירות רשמית שגיבשה את שיטת הפריימריז. במפלגה מציבים תנאי סף ברור ונוקשה למועמדים: רק אזרחים ששילמו חובתם המוסרית ושירתו בשירות צבאי או לאומי מלא יהיו רשאים להתמודד על מקום ברשימה.

לוח הזמנים המלא והקריטריונים להתמודדות

על פי הודעת המפלגה, הליך הבחירות יתפרס על פני השבועיים הקרובים בלוח זמנים צפוף:

עד יום רביעי (3.6): המועד האחרון להתפקדות למפלגה עבור מי שמעוניין להגיש מועמדות.

ביום חמישי (4.6): נפתחת רשמית האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ולרשימה לכנסת.

ביום שישי (5.6): סגירת רשימת המועמדים וסוף מועד ההתפקדות לבעלי זכות הצבעה.

ביום שני (8.6): הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה. הבחירה תתבצע על ידי הנהגת המפלגה הנבחרת, המונה כ-40 חברים ומורכבת מבני משפחות שכולות, פצועי מלחמה, משרתי מילואים ופעילים חברתיים.

ביום שלישי (16.6): הבחירות המקדימות (הפריימריז) לרשימה לכנסת, בהן ההצבעה תהיה פתוחה לכלל המתפקדים.

מפלגת המילואימניקים צמחה והתגבשה כתנועת המונים אזרחית על רקע אירועי המלחמה בשנתיים האחרונות, והובילה קו תקיף וישיר במאבק הציבורי נגד השתמטות ומען שוויון בנטל השירות.

אלמוג רום, מנכ"לית מפלגת המילואימניקים, התייחסה ליציאה למהלך הדמוקרטי ומסרה: "בתור תנועת המונים שהתגבשה וצמחה מתחילת המלחמה, חשוב לנו לתת ביטוי וייצוג לאלפי המתפקדים שהיו השותפים שלנו לאורך הדרך. על סמך האנשים שהצטרפו אלינו בשנתיים האחרונות, אנחנו משוכנעים שהרשימה שתגובש תהיה מגוונת, איכותית, מקצועית ומורכבת כולה מהציבור המשרת".