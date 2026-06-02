כיכר השבת
איבדו את הצפון

בושה וחרפה: הממשלה התכנסה לישיבה "מיוחדת" על הצפון - רק 3 שרים הגיעו

איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)

נתניהו בישיבת ממשלה. אילוסטרציה (צילום: Yariv Katz/POOL)

לא ייאמן: בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה הערב (שלישי) במשרד ראש הממשלה, השתתפו רק שלושה שרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו.

למי שתהה היכן נמצאים שאר השרים, מתברר כי השרים מיקי זוהר, שר הביטחון ישראל כ״ץ והח״כית קטי שיטרית משתתפים בבת מצווה של ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

על פי הדיווח של אמיר אטינגר, הישיבה שהייתה אמורה להיות בשעה 15:00, נדחתה לשעה 16:30. אלא שאז התברר שראש הממשלה נתניהו עסוק בעניינים מדיניים ולכן עלו לדיון נושאים אחרים, כאשר בחלק ההוא השתתפו מספר רב של שרים.

מאז הישיבה יצאה להפסקה וכאשר מאוחר יותר ניסו לחדש את ישיבת הממשלה התברר שמרבית השרים כבר לא נמצאים.

באופוזיציה תקפו בחריפות את הפארסה. כך למשל גדי איזנקוט, יו"ר ישר תקף את הממשלה ואמר כי היא "איבדה את המצפון, את המצפן ואת הצפון". לדבריו, "ראש הממשלה נעדר מישיבת הממשלה בנושא הצפון שאליה טרחו להגיע שלושה שרים בלבד, וגם היא לא מתקיימת בצפון".

גם יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף ומסר כי: "שלושה שרים. זה הכול. שלושה שרים בדיון על מצב הצפון. ככה נראית ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר למציאות ולציבור למענו היא אמורה לפעול. שאיבדה לא רק את הצפון, אלא גם את המצפן הערכי שלה". "תתביישו", סיים גנץ.

