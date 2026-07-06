ספין או שינוי אמיתי? משרד התקשורת הממשלתי בעזה הודיע היום (שני) באופן רשמי על פירוק ממשלת חמאס כדי לפנות את הדרך לכניסתה של ועדת הטכנוקרטים לרצועה. עם זאת, בישראל ובמועצת השלום לא מתרגשים מההודעה, ולדבריהם מדובר ב"ספין חסר משמעות".

בהודעת משרד התקשורת בעזה נמסר כי "יושב ראש ועדת החירום הגיש את התפטרותו לקראת העברת ניהול רצועת עזה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה. העובדים בדרגים הטכניים והמקצועיים ימשיכו בתפקידם כדי להבטיח את המשך מתן השירותים לאזרחים. ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יכהנו כגוף זמני במהלך תקופת המעבר. כל העובדים ימשיכו לבצע את משימותיהם תחת אחריותה של הוועדה הלאומית לניהול עזה".

בישראל ממש לא מתרגשים מהודעת חמאס. גורמים בכירים בישראל אמרו כי מדובר "בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן שנועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית לעזה". כך על פי דיווח של איתמר אייכנר בווינט.

עוד אמרו הגורמים: "קיבלנו כבר אתמול מגורמים בעזה את האינדיקציה שזה מה שיקרה, אבל גורמים פלסטינים אמרו לנו שזה צעד סמלי בלבד שנועד להראות מראית עין של התקדמות למתווכות. בפועל כל הפקידים נשארים בתפקידם וחמאס ממשיכה לשלוט. מבחינתה המהלך נועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית בתנאים שנוחים לחמאס, שממשיך לנהל את העניינים מאחורי הקלעים".

גם במועצת השלום של טראמפ הגיבו להכרזה של חמאס וכתבו: "לקחנו לתשומת לבנו את ההודעה שפורסמה היום בדבר פירוק 'ועדת החירום' בעזה. בסופו של דבר, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות, בכל הנוגע למענה על הצרכים החיוניים של תושבי עזה.

ההחלטות חייבות להיות מקיפות ולעמוד בדרישות המפורטות במפת הדרכים לקידום ממשל, ביטחון והמעבר השלטוני בעזה. אנו מצפים להשלמת הדיונים על מפת דרכים זו, לרבות על מנגנוני היישום הנדרשים שיאפשרו לוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG) לקבל לידיה את מלוא סמכויות השלטון.

העיקרון המרכזי נותר בעינו: רשות אחת, חוק אחד ונשק אחד. משמעות הדבר היא ריכוז כלל אמצעי הלחימה תחת שליטתה של הוועדה הלאומית לניהול עזה, כפי שנקבע בתוכנית השלום המקיפה לעזה ובהחלטת החלטת מועצת הביטחון של האו״ם 2803.

העברת סמכויות אמיתית חייבת לאפשר לוועדה הלאומית לניהול עזה לממש את המנדט שלה באופן עצמאי, ובכלל זה לקבל את ההחלטות המנהליות והשלטוניות שהופקדו בידיה".