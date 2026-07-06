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ליברמן מודיע: הליכוד יכולים להיות שותפים, לא נתניהו; גולן: מחרים את כל הקואליציה

הצהרות ותוכניות לקראת הבחירות: יו"ר ישראל ביתנו ליברמן אמר היום כי הליכוד יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה, אך נתניהו עצמו לא יכול להיות שותף | יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן, הודיע כי כלל חברי הקואליציה הנוכחים אינם יכולים להיות שותפים בעתיד (פוליטי)

הבחירות לכנסת מתקרבות, ואיתן מגיעות ההצהרות הפומפוזיות מצד ראשי המפלגות בזמן ישיבות הסיעה. כך למשל, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר היום (שני) כי הליכוד יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה, עצמו לא יכול להיות שותף. יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן, הודיע כי כלל חברי הקואליציה הנוכחים אינם יכולים להיות שותפים בעתיד.

אמר כי "הליכוד היא מפלגה לגיטימית שיכולה להיות שותפה". עם זאת, הוא סייג ואמר כי "נתניהו לא יכול להיות שותף, בשל אחריותו על 7 באוקטובר. כל השאר פתוח, צריך להקים ממשלה ציונית וממלכתית. היום יש ממשלה מגזרית כיוון שנתניהו רוצה לשמור על הכיסא".

יאיר גולן אמר כי "הממשלה הבאה לא יכולה לקום רק על בסיס של ״רק לא ביבי״. זה לא מספיק. כי לנתניהו יש שותפים - יש איתו 67 שרים וחברי כנסת. ולכן: כל מי שנותן יד להפרת פסיקות בג״ץ, מי שמוכן לרמוס את שלטון החוק, ומי שמסרב להציב גבול ברור לנתניהו ולניסיונותיו לפרק את הדמוקרטיה - לא יכול להיות ואסור שיהיה שותף לממשלת השיקום והשינוי".

גולן הוסיף: "אני קורא מכאן, שוב, לכל חבריי ראשי מפלגות האופוזיציה להתחייב בקול ברור: כל שר וכל ח״כ ששותף היום לאי-ציות לפסיקות בג״ץ אינו ראוי לשבת בממשלת השינוי והשיקום של ישראל".

בנימין נתניהואביגדור ליברמןממשלת נתניהויאיר גולן

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