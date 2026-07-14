סערה מדינית: בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פנו לצמרת צה"ל ולמערכת הביטחון בשעות האחרונות, בעקבות החלטת משרד התחבורה שלא לאפשר בשלב זה נחיתות נוספות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנמל התעופה בן גוריון.

על פי דיווח של יוסי יהושע ב-i24NEWS על סמך גורמים המעורים בפרטים, האמריקנים התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור בעיצומה של ההסלמה מול איראן, וכי מטוסי התדלוק הם מרכיב חיוני במערך ההרתעה וההגנה האזורי.

על פי הגורמים שצוטטו בדיווח, האמריקנים התבטאו על החלטת שרת התחבורה מירי רגב שהיא "פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור" גורם צבאי בכיר מסר: "הדרישה שלהם מוצדקת, מטוסי התדלוק הם נכס אסטרטגי".

כזכור, דיווחנו היום (שלישי) כי רשות שדות התעופה הוציאה הוראת שעה חריגה לבקרה האווירית הישראלית, לפיה "אין לאשר למתדלקים אמריקניים לנחות בנתב"ג". ההוראה, שהגיעה ישירות ממשרד התחבורה והשרה רגב, מבטאת את חומרת המשבר ואת ניסיון הרשויות למנוע החמרה נוספת של המצב.

מטוסי ה-KC-135, שכל אחד מהם מוערך בכ-62.2 מיליון דולר, מסוגלים לשאת כמויות עצומות של דלק ולתדלק מטוסי קרב באוויר. יכולת זו הייתה קריטית במהלך מבצע "עם כלביא" שהתחולל בין ה-13 ל-24 ביוני, כאשר חיל האוויר הישראלי ביצע למעלה מ-1,200 גיחות תקיפה מול איראן, ומטוסי ה-F-35I "אדיר" הישראליים תודלקו באוויר על ידי המטוסים האמריקניים.

ברשות שדות התעופה מדגישים כי אם המצב לא ישתנה בימים הקרובים, חברות התעופה עשויות להידרש לבטל עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בתחילת אוגוסט - צעד שיפגע קשות בציבור הנוסעים ובענף התעופה הישראלי.