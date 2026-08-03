המאבק על תקציב מיגון הצפון: בקואליציה מאשימים את האופוזיציה בעיכוב אישורה של פנייה תקציבית בהיקף של כמיליארד שקלים, המיועדת למיגון יישובי קו העימות בצפון.

למרות פגרת הבחירות, ועדת הכספים תתכנס מחר (שלישי) לדיון מיוחד בשורת פניות תקציביות. בקואליציה טוענים כי אחת הפניות המרכזיות - תקציב בהיקף של כמיליארד שקלים למיגון היישובים בטווח של 0-9 קילומטרים מגבול הצפון - טרם אושרה בוועדת ההסכמות, ולכן אינה מובאת לדיון בוועדת הכספים.

ועדת ההסכמות היא מנגנון התיאום בין הקואליציה לאופוזיציה בתקופת פגרת הבחירות, שבמסגרתו נקבע אילו נושאים יובאו לדיון בוועדות הכנסת.

על פי הודעת הקואליציה, הפנייה התקציבית נועדה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיגון יישובי הצפון, וכוללת כ־669.4 מיליון שקלים במסגרת תקציב ההוצאה, לצד כ־330 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.

לטענת הקואליציה, כל עוד האופוזיציה אינה מסירה את התנגדותה בוועדת ההסכמות, לא ניתן להביא את הפנייה לאישור ועדת הכספים, והתקציב למיגון היישובים ממשיך להתעכב. האופוזיציה טרם הגיבה לטענות הקואליציה.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ חנוך מילביצקי, מתח ביקורת על התנהלות האופוזיציה ואמר: “אני אומר לאופוזיציה - יש דברים שלא עושים עליהם פוליטיקה. בואו ביחד נדאג למגן את הצפון, ועכשיו״.