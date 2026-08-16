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באולפן 'כיכר'

השר איתמר בן גביר חושף: כך ביקשו לגייס אותי כדי להדיח את נתניהו | צפו

גורמים בליכוד הציעו להדיח את נתניהו ולהקים ממשלה ימנית חלופית; בן גביר דחה את המהלך והזהיר את ראש הממשלה: "הלוואי שבליכוד היו אוהבים אותך כמוני" | צפו (פוליטי)

בן גביר על ניסיון ההדחה של נתניהו | צפו
בן גביר על ניסיון ההדחה של נתניהו | צפו

השר איתמר בן גביר חושף כי לאחר שפרש מהממשלה, פנו אליו גורמים בתוך הליכוד בהצעה להדיח את ראש הממשלה ולהקים תחתיו ממשלה ימנית חלופית.

לדברי , הוא דחה את ההצעה על הסף ואף שיתף בכך את נתניהו בשיחה אישית, שבה הבהיר לו כי התמיכה וההערכה כלפיו בתוך מפלגתו שלו אינן מספיקות. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

לדבריו: ""אני זוכר דווקא מהתקופה שפרשתי מהממשלה, ואז באו אליי גורמים בליכוד – אני לא אגיד שמות, אני לא אגיד שמות – ובאו ואמרו לי 'יש הזדמנות עכשיו, יש הזדמנות עכשיו! בוא נשלח את נתניהו הביתה ונקים ממשלה ימנית, נקים ממשלה ימנית'. א' – לא קיבלתי את זה".

בן גביר הדגיש: "לא רק שלא קיבלתי את זה, דיברתי עם ראש הממשלה נתניהו באחת השיחות שלנו, אמרתי לו: 'אני יכול לספר לך, הלוואי שבליכוד היו אוהבים אותך כמו שאני אוהב ומעריך'. אז הוא אמר לי: 'אתה אוהב ומעריך, אבל יש עוד כל מיני גורמים בליכוד שאוהבים אותי ומעריכים אותי'. אמרתי לו: 'אדוני ראש הממשלה, לא מספיק, לא מספיק'".
בנימין נתניהואיתמר בן גבירבחירות 2026

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