הרב יעקב גאן, רבה של העיר אומן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז בליכוד, שבו התייחס לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן ולהכרת הטוב כלפי אנשי ציבור שלדבריו סייעו לאורך השנים לציבור חסידי ברסלב.

במכתבו פנה הרב לחברי הליכוד שלהם חשובה סוגיית העלייה לאומן והמשך האפשרות להגיע לציונו של רבי נחמן מברסלב, וציין את פעילותם של מספר שרים וחברי כנסת למען הציבור.

בין השמות שהוזכרו במכתב: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין.

לדברי הרב, ציבור חסידי ברסלב אינו שוכח את מי שסייע לו לאורך השנים, והפנייה מבוססת על עיקרון של הכרת הטוב.

במכתב נכתב כי “אנחנו מחזירים להם טובה”, תוך הדגשת הקשר המיוחד בין ציבור חסידי ברסלב לבין אנשי הציבור שפעלו, לפי המכתב, למען ענייני אומן והעולים לציונו של רבי נחמן.

המכתב פורסם על רקע הפריימריז בליכוד, והוא צפוי לעורר עניין בקרב חברי המפלגה, נוכח המשמעות שמייחס ציבור חסידי ברסלב לאפשרות העלייה לאומן ולשמירה על הקשרים עם מקבלי ההחלטות בישראל.