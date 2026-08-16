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"השולמנים" יחזרו לכנסת? הפעיל החברתי והשר לשעבר במגעים עם טרופר והנדל

השר לשעבר אביר קארה, שכיהן בעבר כחבר כנסת וסגן שר מטעם מפלגתו של בנט - שוקל להצטרף למפלגה של טרופר והנדל | בין הצדדים התקיימו כבר כמה שיחות, במפלגה רואים בקארה דמות שתחזק את הקו הכלכלי של המפלגה (פוליטי)

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אביר קארה (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

ה"שולמנים" חוזררים לכנסת? מגעים מתקדמים מתקיימים בימים האחרונים בין יו"ר מפלגת בית ציוני-המילואימניקים, חילי טרופר, לבין השר לשעבר אביר קארה, בנוגע להצטרפותו של האחרון למפלגה של טרופר.

על פי הדיווח בחדשות 12, בין הצדדים התקיימו מספר שיחות בתקופה האחרונה, ובמפלגה רואים בקארה דמות שיכולה לחזק את הקו הכלכלי של הרשימה ולהרחיב את הפנייה שלה לציבור העצמאים ובעלי העסקים. עם זאת, קארה בודק הצעות ממפלגות אחרות - אבל המגעים מול טרופר הם המשמעותיים ביותר.

קארה, ממייסדי מחאת "השולמנים", כיהן כחבר כנסת וכסגן שר במשרד ראש הממשלה והפך לאורך השנים לאחד הקולות המזוהים עם מאבק בבירוקרטיה, הפחתת רגולציה וחיזוק העצמאים.

מטעם אביר קארה נמסר: "באמתחתי ארבעה קלסרי ענק עם ארבע רפורמות להורדה דרמטית של יוקר המחיה, ייעול המגזר הציבורי, הורדת מיסים והחזרת החוק והסדר אל מול נוכלים, רמאים וגובי פרוטקשן. אחבור, יחד עם תנועה של עשרות אלפי תומכים ושותפים לדרך, למפלגה שתאפשר לי להילחם עבור האזרח הקטן שנרמס תחת גלגלי הבירוקרטיה והאינטרסנטים וליישם את הרפורמות הללו. ברגע שתתקבל החלטה בעניין אעדכן כמובן את הציבור".
יועז הנדלחילי טרופראביר קארה

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