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למרות הסערה והבקשות לדחות

הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין יתקיים ביום השנה לטבח

למרות ההתכתבות הסוערת והבקשות של חברי הכנסת לשנות את המועד, הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין יתקיים בוועדת החוקה בבוקר 7 באוקטובר, שלוש שנים לאחר הטבח (פוליטי)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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ח"כ שמחה רוטמן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בשבוע שעבר חשף 'כיכר השבת' את ההתכתבות בין חברי ועדת החוקה סביב ההחלטה לקיים את הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין ביום 7 באוקטובר.

ח"כ גלעד קריב ביקש לדחות את הדיון בשל טקסי הזיכרון הצפויים באותו יום, ובאופן חריג הצטרפה לבקשה גם ח"כ טלי גוטליב. יו"ר הוועדה שמחה רוטמן השיב כי יבדוק אפשרויות נוספות, אך ציין כי לפי הבדיקה שביצע אין התנגשות בין מועד הדיון לבין הטקסים.

ל'כיכר השבת' נודע כי הדיון יתקיים כמתוכנן. ביום רביעי הקרוב, 7 באוקטובר, בשעה 10:00 תתכנס ועדת החוקה לישיבת פיקוח בנושא יישום החוק להעמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר. לפי העדכון בהודעה שנשלחה לחברי הוועדה, בדיון ישתתפו כלל הגורמים הרלוונטיים ותוצג תמונת מצב עדכנית על ההתקדמות ביישום החוק.

ההודעה על הדיון בוועדה

החוק, שאושר בוועדת החוקה מוקדם יותר השנה, מסדיר את העמדתם לדין של מחבלי חמאס ומשתתפים נוספים באירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו נקבעו בין היתר מנגנונים להקמת בית דין צבאי ייעודי ולהיערכות מערכת הביטחון והמשפט לקראת ההליכים.

כך, למרות ההתכתבות הסוערת והבקשות לשנות את המועד, הדיון יתקיים דווקא בבוקר 7 באוקטובר, שלוש שנים לאחר הטבח.
שמחה רוטמןטלי גוטליבועדת החוקהגלעד קריב7 באוקטובר

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כיכר השבת
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