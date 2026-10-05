הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין יתקיים ביום השנה לטבח

בשבוע שעבר חשף 'כיכר השבת' את ההתכתבות בין חברי ועדת החוקה סביב ההחלטה לקיים את הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין ביום 7 באוקטובר.

ח"כ גלעד קריב ביקש לדחות את הדיון בשל טקסי הזיכרון הצפויים באותו יום, ובאופן חריג הצטרפה לבקשה גם ח"כ טלי גוטליב. יו"ר הוועדה שמחה רוטמן השיב כי יבדוק אפשרויות נוספות, אך ציין כי לפי הבדיקה שביצע אין התנגשות בין מועד הדיון לבין הטקסים.

ל'כיכר השבת' נודע כי הדיון יתקיים כמתוכנן. ביום רביעי הקרוב, 7 באוקטובר, בשעה 10:00 תתכנס ועדת החוקה לישיבת פיקוח בנושא יישום החוק להעמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר. לפי העדכון בהודעה שנשלחה לחברי הוועדה, בדיון ישתתפו כלל הגורמים הרלוונטיים ותוצג תמונת מצב עדכנית על ההתקדמות ביישום החוק.