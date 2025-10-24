נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש בבית הלבן לסערה המדינית שנוצרה בעקבות הצבעת הכנסת על חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון, והבהיר כי לא יאפשר לישראל לבצע סיפוח כלשהו.

"אל תדאגו לגבי יהודה ושומרון – ישראל לא תעשה שום דבר. היא מתנהגת יפה מאוד", אמר טראמפ לעיתונאים, ובכך אישר את דבריו למגזין טיים, כי ארה"ב מתנגדת כרגע להחלת הריבונות הישראלית על יו"ש.

בימים שקדמו להצבעה הפעיל נתניהו שורת לחצים על בכירי הקואליציה, ובראשם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז. ראש הממשלה ביקש לדחות את ההצבעה והדגיש כי ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה מדינית רגישה מול וושינגטון.

"ישראל נמצאת בעידן של הזדמנויות רבות. אל תעשו שום פעולה חד-צדדית ללא תיאום. כולנו צריכים לגלות איפוק ולהתעלות לגודל השעה", אמר נתניהו לגורמים בקואליציה, לפי הדיווח של חדשות 12.

אלא שחברי הקואליציה לא נשמעו להנחייתו. שבעת חברי הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', ששת חברי עוצמה יהודית של השר איתמר בן גביר, והיוזם עצמו – אבי מעוז – הצביעו בעד החוק. גם ח"כ יולי אדלשטיין מהליכוד הצביע בעדו, צעד שגרם מבוכה גדולה לראש הממשלה וגרר התייחסות רשמית מלשכתו, שבה כונה "חבר ליכוד ממורמר".

סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס, ששהה בישראל בעת ההצבעה, הגיב בחריפות: "זו הייתה הצבעה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי – זה היה תרגיל טיפשי, ואני נעלבתי מזה אישית. לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".

לדבריו, מטרת ביקורו הייתה "להבין כיצד לשמור על השלום וכיצד לעבור לשלב השני בהצלחה", אך ההצבעה בכנסת "ערערה את האמון".

מזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחת בישראל לאחר ואנס, הוסיף כי "ההצבעה על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה".

בלשכת ראש הממשלה ניסו לצמצם את ממדי הנזק. בהודעה רשמית באנגלית נאמר כי ההצבעה בכנסת הייתה "פרובוקציה פוליטית מצד האופוזיציה שנועדה לזרוע פילוג במהלך ביקור סגן הנשיא האמריקני".

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר והשגריר המיועד יחיאל לייטר פעלו מול גורמים בבית הלבן כדי להרגיע את הרוחות, אך בוושינגטון תיארו את ההצבעה כ"סטירה דיפלומטית" במהלך ביקור פיוס.

במקביל, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע כי "בהנחיית ראש הממשלה, הצעות החוק בנושא הריבונות לא יקודמו עד להודעה חדשה".

בריאיון לחדשות 12, במהלך ביקורו של רוביו, ניסה נתניהו להוריד את הלהבות: "אני מאוד מעריך את התמיכה של הנשיא טראמפ – גם במהלכי המלחמה, גם בהחלטה להיכנס לעזה וגם בגיוס שלו מול העולם הערבי לשחרור החטופים. שיתוף הפעולה בינינו הוא ברכה עצומה למדינת ישראל. אנחנו מדינה עצמאית".

כזכור, ראיון נרחב עם הנשיא דונלד טראמפ פורסם במגזין TIME. בריאיון אמר טראמפ כי לא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ביהודה ושומרון: "זה לא יקרה. נתתי את מילתי למדינות ערב. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. יש לנו תמיכה עצומה מהעולם הערבי – ישראל תאבד את כל התמיכה שלה בארצות הברית אם זה יקרה".