טראמפ בהתבטאות מפתיעה: לא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה הלילה (בין שלישי לרביעי) סימן שאלה גדול בנוגע לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לכתב רשת ABC, הביע טראמפ ספק האם נתניהו יבחר להתמודד בבחירות הקרובות בישראל.

"אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה", אמר טראמפ. "האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת, ואתה יודע שהוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. זה בסדר, בדיוק כמו שאני נשיא בזמן מלחמה".

בהמשך הריאיון התייחס טראמפ לשיחה הטעונה שניהל עם ראש הממשלה לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר ישראל. על פי דיווחים קודמים, השיחה כללה מתחים בנוגע לתגובה הישראלית המתוכננת. עתה הציג הנשיא האמריקני גרסה מעט שונה מהדיווחים שפורסמו.

"אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בעסקה, אבל אמרתי, 'אתה חייב להשתמש בשיקול הדעת שלך. פשוט צא והשתמש בשיקול הדעת שלך'", מסר טראמפ. "אבל אני לא רוצה שהעסקה תיפגע".

למרות זאת, הבהיר הנשיא כי לשיטתו מתקפת הנגד הישראלית באיראן ביום ראשון הייתה "מיותרת" בעיניו. עם זאת, הוא הוסיף כי הוא מבין את הצורך הישראלי להגיב. "כשמתקיפים אותך, באמת חייבת להיות פעולת תגמול", ציין.