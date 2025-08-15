טראמפ דרש מנתניהו בשיחתם האחרונה: "עשו זאת - אבל מהר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בתחילת השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והביע תמיכה במהלך הצבאי שמוביל צה"ל להפלת שלטון חמאס בעזה – אך הזהיר כי יש לבצעו במהירות.

"עשו את זה, אך עשו זאת מהר", צוטט טראמפ בידי גורם המקורב לבית הלבן, כך לפי פרסום של אריאל כהנא ב'ישראל היום'.

בלשכת ראש הממשלה סירבו להתייחס לדברים, אולם בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הזהיר השר רון דרמר כי אורך הרוח של הממשל האמריקני מתקצר. "אין לנו זמן", אמר לשרים, והוסיף כי יש לפעול בנחישות כדי למנוע שחיקה בתמיכה הבינלאומית.

במקביל, בעוד צה"ל נערך למבצע לכיבוש העיר עזה, המתווכות מגבירות את מאמציהן למנוע את המהלך. ראש המוסד דדי ברנע ודרמר העבירו למתווכות מסר חד וברור: לא תתקיים עסקה חלקית, אלא רק עסקה כוללת להחזרת כל החטופים ולסיום המלחמה.

עמדתם משקפת את קו ההנהגה של נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ודרמר – בניגוד לעמדת השרים גדעון סער, צחי הנגבי ואריה דרעי שדגלו בהשארת פתח להסכמות מצומצמות.

על רקע המתיחות הפוליטית, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים ישיבת היערכות למבצע בעזה עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, זאת בצל דיווחים על מתיחות בין כ"ץ, נתניהו והרמטכ"ל סביב ניהול המערכה.