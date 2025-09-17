כיכר השבת
צונאמי מדיני

דיווח דרמטי: בריטניה תכיר במדינה פלסטינית השבוע, מחכים שטראמפ יעזוב

ראש הממשלה הבריטי צפוי להכריז בסוף השבוע, זמן קצר אחרי שנשיא ארצות הברית דונדל טראמפ יעזוב את המדינה, על הכרה במדינה פלסטינית (מדיני)

1תגובות
ראש ממשלת בריטניה סטארמר (צילום: shuterstock)

הצונאמי המדיני נגד ישראל נמשך: ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר צפוי להכריז על הכרת בריטניה במדינה פלסטינית - כבר בסוף השבוע. כך דיווח הערב (רביעי) הטיימס הבריטי.

סטרמר, לפי הדיווח, ימתין עם ההכרזה הדרמטית עד לעזיבתו של דונלד טראמפ את המדינה, מתוך רצון שהדבר לא ישתלט על מסיבת העיתונאים שיקיימו השניים.

לפני כשבועיים אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי הסחף מצד מדינות אירופה להכיר במדינה פלסטינית רק ייצור בעיות נוספות. לדבריו של רוביו, האמריקנים עוקבים אחר הדברים והזהירו את כולם על כך שלרשות הפלסטינית יש לא מעט בעיות - וביניהם התשלום למחבלים.

"אמרנו לאותן מדינות, אמרנו לכולן, אם אתן תכירו במדינה פלסטינית, שהכול שם זה פייק, אתם הולכים ליצור עוד בעיות", ציין רוביו, והזהיר: "הולכת להיות תגובה לזה, זה רק הולכת להקשות על הגעה להפסקת אש וזה אפילו עשוי להוביל לניסיונות לפעולות נגד".

ביום ראשון השבוע התייחס נשיא המדינה יצחק הרצוג, בנאום שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לדורותיהם, לעיונות נגד ישראל בבריטניה. הוא אמר כי הופתע לרעה מביקורו האחרון בבריטניה, כשגילה את העוינות הגוברת כלפי ישראל במדינה הידידה.

״לפני יומיים שבתי ממסע מדיני קצר בבריטניה – זירה שיש בה עוינות רבה מאד כלפינו בעת הזו", אמר הנשיא, והוסיף כי "כמי שזוכה לשרת את עם ישראל כבר לא מעט שנים אני קובע בפירוש: עוינות כזו מדינת ישראל לא חוותה מעולם, בוודאי לא במרחבים האסטרטגיים והמשפיעים ביותר".

לדבריו הנשיא, "שנאת ישראל מרימה את ראשה המכוער במלוא עוצמתה, ומחייבת אותנו לעמוד ולהילחם בה - בכל הכלים ובכל הזירות. אני יודע שנהוג לומר שאנחנו מנהלים מלחמה בשבע חזיתות, והיום אני מדגיש: מדובר בחזית שמינית - החזית המדינית-הסברתית - שאסור להפקיר אותה!", הדגיש נשיא המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רעיון מצויין ממש!! יש בלונדון ועוד ערים כמה שכונות שממש יתאימו למדינה קטנה פלסטינית אני ממליץ לו בחום האנגלים מאוד יאהבו המירקם האנושי העזתי יהיה להם כף!!! אלה עכבאר!!
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר