הצונאמי המדיני נגד ישראל נמשך: ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר צפוי להכריז על הכרת בריטניה במדינה פלסטינית - כבר בסוף השבוע. כך דיווח הערב (רביעי) הטיימס הבריטי.

סטרמר, לפי הדיווח, ימתין עם ההכרזה הדרמטית עד לעזיבתו של דונלד טראמפ את המדינה, מתוך רצון שהדבר לא ישתלט על מסיבת העיתונאים שיקיימו השניים.

לפני כשבועיים אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי הסחף מצד מדינות אירופה להכיר במדינה פלסטינית רק ייצור בעיות נוספות. לדבריו של רוביו, האמריקנים עוקבים אחר הדברים והזהירו את כולם על כך שלרשות הפלסטינית יש לא מעט בעיות - וביניהם התשלום למחבלים.

"אמרנו לאותן מדינות, אמרנו לכולן, אם אתן תכירו במדינה פלסטינית, שהכול שם זה פייק, אתם הולכים ליצור עוד בעיות", ציין רוביו, והזהיר: "הולכת להיות תגובה לזה, זה רק הולכת להקשות על הגעה להפסקת אש וזה אפילו עשוי להוביל לניסיונות לפעולות נגד".

ביום ראשון השבוע התייחס נשיא המדינה יצחק הרצוג, בנאום שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לדורותיהם, לעיונות נגד ישראל בבריטניה. הוא אמר כי הופתע לרעה מביקורו האחרון בבריטניה, כשגילה את העוינות הגוברת כלפי ישראל במדינה הידידה.

״לפני יומיים שבתי ממסע מדיני קצר בבריטניה – זירה שיש בה עוינות רבה מאד כלפינו בעת הזו", אמר הנשיא, והוסיף כי "כמי שזוכה לשרת את עם ישראל כבר לא מעט שנים אני קובע בפירוש: עוינות כזו מדינת ישראל לא חוותה מעולם, בוודאי לא במרחבים האסטרטגיים והמשפיעים ביותר".

לדבריו הנשיא, "שנאת ישראל מרימה את ראשה המכוער במלוא עוצמתה, ומחייבת אותנו לעמוד ולהילחם בה - בכל הכלים ובכל הזירות. אני יודע שנהוג לומר שאנחנו מנהלים מלחמה בשבע חזיתות, והיום אני מדגיש: מדובר בחזית שמינית - החזית המדינית-הסברתית - שאסור להפקיר אותה!", הדגיש נשיא המדינה.