הארגון הבינלאומי IPC, שפועל מטעם האו״ם ומגדיר מצבי רעב, צפוי להגיש היום (שישי) למועצת הביטחון נייר עמדה שבו יוכרז על "מגפת רעב" בעיר עזה - כך חושף איתמר אייכנר ב-ynet.

ההכרזה עלולה לשמש בסיס לסבב נוסף של גינויים בינלאומיים נגד ישראל – הנערכת בימים אלה למהלך צבאי רחב להשתלטות על העיר עזה, שנחשבת לאחד ממעוזי חמאס האחרונים בצפון הרצועה.

בישראל טוענים כי ההכרזה התקבלה לאחר שינוי קריטריונים תמוה, בניגוד לפרקטיקה המקובלת. שגריר ישראל באו״ם, דני דנון, תקף בחריפות את המהלך: "במקום לשנות קריטריונים כדי לשרת את הנרטיב של חמאס, מוטב שהקהילה הבינלאומית תתמקד באמת בחטופים שעדיין מוחזקים בעזה ובטרור שמסכן את אזרחי ישראל. מי שמנצל את המושג 'רעב' לצרכים פוליטיים פוגע קודם כל בתושבי עזה עצמם".

גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, אמר כי "על רקע קמפיין ההרעבה השקרי שמוביל חמאס, מצער וחמור לראות כיצד האו״ם וארגונים בינלאומיים נוספים ממשיכים להפיץ דיווחים לא מבוססים על רעב בעזה. בזמן שישראל פועלת כדי לאפשר הכנסת כמויות אדירות של מזון, תרופות וסיוע הומניטרי לרצועה, בוחרים ארגוני הסיוע להדהד את התעמולה של ארגון טרור שמנצל את האוכלוסייה כמגן אנושי על מנת להבטיח את הישרדותו".

לדבריו, "במקום לצאת בהצהרות ולהוציא דוחות פוליטיים ומסולפים, על האו״ם והארגונים הבינלאומיים להפנות את מאמציהם לסיוע ממשי לתושבים, ולא להיגרר אחרי נרטיבים כוזבים שמסייע לטרור. אני קורא לאו״ם ולארגונים לפעול ביושרה מקצועית ולשתף פעולה עם ישראל ועם גורמים בינלאומיים נוספים כדי לוודא שהסיוע מגיע לתושבים – ולא לידי חמאס".

מדד ה-IPC, יוזמה גלובלית המשותפת לסוכנויות האו״ם, ארגוני סיוע ומדינות, נחשב לכלי המרכזי של הקהילה הבינלאומית לקביעת תנאי רעב. עד כה הוכרז רעב רק ארבע פעמים בהיסטוריה, כולן באפריקה שמדרום לסהרה. אם אכן תתקבל ההכרזה היום – תהיה זו הפעם החמישית בלבד.

באו״ם טענו כבר לפני כחודש כי "מצטברות הראיות להרעבה נרחבת, תת-תזונה ומחלות" ברצועה, והזהירו מעלייה במקרי מוות הקשורים לרעב. לפי משרד הבריאות בעזה שבשליטת חמאס, 271 בני אדם מתו עד כה מרעב – בהם 112 ילדים – כאשר מחצית מהמספר הזה נרשם בשלושת השבועות האחרונים בלבד.

במערכת המדינית בישראל מזהירים כי הכרזת האו״ם צפויה להעצים מחדש את הלחץ הבינלאומי על ירושלים, במיוחד בזמן שמדינות מערביות רבות כבר מתנגדות פומבית לתוכניות ישראל לכיבוש העיר עזה.