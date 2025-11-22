טראמפ משתלט: מרכז התיאום עובר לשליטה חדשה

ארצות הברית החלה בצמצום הדרגתי של נוכחותה הצבאית במרכז התיאום המשותף (CMCC) שהקימה בקריית גת – כך נמסר לשני מקורות אמריקאים רשמיים לעיתון "הארץ". במסגרת המהלך, חלק מ־200 אנשי הצבא ששהו בישראל לצורך הקמת המרכז כבר החלו לעזוב.

המועצה החדשה: העברת משקל לטראמפ

מטרת המהלך האמריקאי היא שהמרכז בקריית גת יוכפף למועצת השלום הבינלאומית שעתידה לקום בקרוב.

בראש המועצה: יעמוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והיא מהווה מרכיב יסודי בתוכנית האמריקאית ליום שאחרי המלחמה.

עימות בבית הלבן: טראמפ וממדאני מציגים ניגודים חריפים בשידור חי ישראל גראדווהל | 22.11.25

משימת המועצה: המועצה תתאם את אספקת הסיוע ההומניטרי ואת פיתוח עזה, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם. היא גם תתמוך בוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית שתהיה אחראית לביצוע השירותים האזרחיים היומיומיים ברצועה, במקביל ליישום תוכנית הרפורמות של הרשות הפלסטינית.

הפלונטר המשפטי: בניית שכונות ופיצוי בעלי קרקעות

במרכז התיאום בקריית גת מיוצגות כעת למעלה מ-20 מדינות, כולל מדינות אירופיות וכן מדינות ערביות כמו מצרים ואיחוד האמירויות. מדינות אלו מעלות בפני האמריקאים שאלות משפטיות ומוסריות קשות הנוגעות לתוכנית לבניית שכונות חדשות ברצועה.

בין השאלות הבוערות: מי ייבחר להתגורר בשכונות, מה יעלה בגורלם של בעלי הקרקע החוקיים, ומה קריטריוני היציאה. דיפלומט ששוחח עם "הארץ" ציין כי הרעיון האמריקאי הוא הפקעת הקרקעות מבעליהן ופיצויים. הדיפלומט הוסיף כי עבודת התכנון הקשורה לפינוי הריסות לצורך בניית הקהילות הזמניות מתקדמת בקצב מהיר בתוך המרכז.