טראמפ משתלט: מרכז התיאום עובר לשליטה חדשה

ארצות הברית החלה בצמצום הדרגתי של נוכחותה הצבאית במרכז התיאום המשותף (CMCC) שהקימה בקריית גת – כך נמסר לשני מקורות אמריקאים רשמיים לעיתון "הארץ". במסגרת המהלך, חלק מ־200 אנשי הצבא ששהו בישראל לצורך הקמת המרכז כבר החלו לעזוב.
המועצה החדשה: העברת משקל לטראמפ
מטרת המהלך האמריקאי היא שהמרכז בקריית גת יוכפף למועצת השלום הבינלאומית שעתידה לקום בקרוב.
בראש המועצה: יעמוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והיא מהווה מרכיב יסודי בתוכנית האמריקאית ליום שאחרי המלחמה.
משימת המועצה: המועצה תתאם את אספקת הסיוע ההומניטרי ואת פיתוח עזה, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם. היא גם תתמוך בוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית שתהיה אחראית לביצוע השירותים האזרחיים היומיומיים ברצועה, במקביל ליישום תוכנית הרפורמות של הרשות הפלסטינית.
הפלונטר המשפטי: בניית שכונות ופיצוי בעלי קרקעות
במרכז התיאום בקריית גת מיוצגות כעת למעלה מ-20 מדינות, כולל מדינות אירופיות וכן מדינות ערביות כמו מצרים ואיחוד האמירויות. מדינות אלו מעלות בפני האמריקאים שאלות משפטיות ומוסריות קשות הנוגעות לתוכנית לבניית שכונות חדשות ברצועה.
בין השאלות הבוערות: מי ייבחר להתגורר בשכונות, מה יעלה בגורלם של בעלי הקרקע החוקיים, ומה קריטריוני היציאה. דיפלומט ששוחח עם "הארץ" ציין כי הרעיון האמריקאי הוא הפקעת הקרקעות מבעליהן ופיצויים. הדיפלומט הוסיף כי עבודת התכנון הקשורה לפינוי הריסות לצורך בניית הקהילות הזמניות מתקדמת בקצב מהיר בתוך המרכז.
ההחלטות בפועל: ירושלים או הבית הלבן?
למרות פעילות מרכז התיאום, מקורות הדגישו כי מי שמחליט בפועל על מדיניות בניית השכונות אינו נמצא בקריית גת. המרכז אחראי רק לספק פתרונות הנדסיים וטכניים. ההחלטות מתקבלות בבית הלבן או במסגרת התייעצויות ישירות בין הבית הלבן לדרג המדיני בירושלים.
תגובת מתאם הפעולות בשטחים (מתפ"ש)
מלשכת מתאם הפעולות בשטחים נמסר בתגובה כי החל תהליך שילוב האמריקאים במנגנוני התיאום, הכולל שיתוף מידע והעברת חדר התיאום המשותף ממת"ק עזה ל-CMCC.
במתפ"ש הדגישו כי: לא מדובר בתהליך העברת סמכויות או אחריות מהמתפ"ש לאמריקאים, אלא בהשתלבות האמריקאים בגיבוש ויישום מנגנוני התיאום, הפיקוח והבקרה ההומניטריים.
הבידוק ישראלי: אין כל שינוי במדיניות בידוק הסיוע ותכולתו. משאיות הסיוע ייבדקו במעברים על ידי גופי הביטחון והרשויות הישראלים, במקביל לפעולות לצמצום מעורבות ארגון הטרור חמאס בסיוע.
