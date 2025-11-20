הדרמה סביב עסקת מכירת מטוסי הקרב החמקנים F-35 לערב הסעודית ממשיכה לטלטל את יחסי ירושלים-וושינגטון. על רקע ההתנגדות הנחרצת של ישראל, שהיא כיום המדינה היחידה באזור המחזיקה בדגם המתקדם, נכנס הבית הלבן לפעולת הרגעה.

לפי דיווח בחדשות N12 - בכירים בממשל האמריקני שיגרו ביממה האחרונה מסרי הרגעה לישראל, תוך שהם מדגישים כי העסקה המתוכננת תהיה "מאוזנת". בכיר בממשל אף הדגיש כי ארצות הברית תנהל עם ישראל שיחות נוספות כדי לוודא שהיא נשארת במסגרת המחויבות האמריקנית הוותיקה: לשמור על היתרון האיכותי של צה"ל (QME) במזרח התיכון – התחייבות המעוגנת בחוק אמריקני משנת 2008.

החשש העיקרי: שינוי מאזן הכוחות

העברת מטוסי F-35 לסעודיה עלולה לשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות האזורי. בישראל חוששים כי הדבר יפגע באופן ישיר בחופש הפעולה המבצעי של חיל האוויר במרחב. הנשיא טראמפ עצמו הגביר את החשש כשאמר כי מטוסי הקרב שסעודיה תקבל יהיו "די דומים" לשל הישראלים.

אולם, התמונה מורכבת יותר: סדרת מאמרים שפורסמו לאחרונה מצביעה על כך שגרסת ה-F-35 הישראלית, המכונה "אדיר", שונה מהותית מהגרסה האמריקנית הרגילה. הפער הטכנולוגי והיכולת של ישראל להתקין במטוס מערכות ישראליות בלעדיות, מבטיח יכולת מבצעית שאינה ניתנת לשכפול במדינות אחרות.

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ארצות הברית אישרה יצוא של מוליכים למחצה אמריקניים מתקדמים לשתי חברות העוסקות בבינה מלאכותית בסעודיה ובאיחוד האמירויות.

גם שר האנרגיה האמריקני כריס רייט הבהיר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי הסכם הענק בין וושינגטון לריאד, הכולל הקמת מתקני גרעין אזרחיים בסעודיה, אינו כולל העשרת אורניום.

לדבריו, "מדובר בשימוש אזרחי של אנרגיה גרעינית. לא מדובר בהעשרה או בכל דבר שקשור לנשק. מדובר בייצור אנרגיה בטוחה, אמינה וזולה".