ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הודיע: אצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט

ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הודיע היום (שלישי) על הצטרפותו למפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. ההודעה מגיעה בעיצומה של תזוזות משמעותיות במפת הכוחות הפוליטית, זמן קצר לאחר שנפתלי בנט ויאיר לפיד הכריזו על איחוד מפלגותיהם.

כהן, איש הציונות הדתית שכיהן בתפקיד ראש השב"כ תחת ראש הממשלה נתניהו, בין השנים 2011-2016, היה בשלבים מתקדמים של שיחות להצטרפות למפלגתו של נפתלי בנט. אולם בסופו של דבר, כך על פי הדיווחים, הוא החליט להצטרף לרשימה של איזנקוט. בשנים האחרונות היה כהן מבין הקולות הבולטים בציונות הדתית שביקרו בצורה חריפה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת ממשלתו.

ההצטרפות של כהן למפלגת 'ישר!' מהווה חיזוק משמעותי למפלגתו של איזנקוט, שממשיכה לגייס שמות בכירים לשורותיה. לצד כהן, כבר הצטרפו למפלגה השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, והכלכלן הבכיר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים לשעבר במשרד האוצר.

במקביל, על פי הדיווחים, גם ח"כ רם בן ברק, שהיה מבכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של לפיד, עשוי לעבור לשורות מפלגתו של איזנקוט. בן ברק, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, כיהן בממשלת השינוי בתור יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

הרמטכ׳׳ל לשעבר גדי איזנקוט, יו׳׳ר ישר! עם איזנקוט: "יורם חברי מביא עימו יותר מ-35 שנה של ניסיון ביטחוני עשיר ומומחיות בכל הקשור לביטחון לאומי. הוא קול מקצועי, ממלכתי וערכי שמייצג את סוג המנהיגות אותו ישר! מציעה לעם ישראל. מנהיגות של אחריות ויושרה; של תוצאות, ולא של סיסמאות. יורם - ברוך הבא. נחזיר את ישראל למסלול ישר וערכי, עם עוצמה ביטחונית ומנהיגות מאחדת ומעוררת תקווה, שתחבר את עם ישראל".

ראש השב"כ לשעבר יורם כהן: "ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם, כפי שהוא היום, עלול להביא אותנו לסף פי פחת אל מול גודל השעה, החלטתי להיענות בצו שמונה לקריאתו של חברי גדי. זאת, בתקווה ובאמונה שאוכל להיות בין אלו שירתמו לבצע את האיחוי, הריפוי והתיקון למדינתנו האהובה. אני מצטרף היום למפלגת ישר! כי אני רואה בגדי, חברי, האיש הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון להוביל את מדינת ישראל. גדי הוכיח שיש לו יכולת לקבל החלטות. שאפשר לסמוך עליו לנווט את המדינה בצמתי ההכרעה. הוא בעיניי מי שיכול לחבר קהלים שונים, מכל חלקי החברה הישראלית ולהוות בית ציוני ערכי עבורם״.

רקע: מערכת יחסים מורכבת עם נתניהו

כזכור, יורם כהן היה מעורב בעבר במתיחות עם ראש הממשלה נתניהו. בראיון שהעניק לתקשורת בעבר, חשף כהן כי נתניהו ביקש ממנו בתקופתו כראש השב"כ למצוא עילה לפסילת השר נפתלי בנט מחברותו בקבינט המדיני ביטחוני. "אמרתי לו 'אתה רציני? אני לא אעשה דבר כזה'", סיפר כהן על השיחה עם נתניהו, כפי שדווח בכיכר השבת.

ההצטרפות של כהן למפלגת איזנקוט מתרחשת בזמן שהאופוזיציה עוברת תהליך של התארגנות מחדש לקראת הבחירות הבאות. בעוד בנט ולפיד בחרו בדרך של איחוד מהיר, איזנקוט ממשיך לבנות את מפלגתו באופן עצמאי, תוך גיוס שמות בכירים מתחומי הביטחון, הכלכלה והפוליטיקה.