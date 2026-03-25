זיו אגמון, ראש הסגל בפועל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שציטוטים שאמר לכאורה נחשפו אתמול בחדשות 12 ועוררו סערה במערכת הפוליטית - הודיע הערב (רביעי) על סיום תפקידו.

"לפני כשנתיים החלטתי להצטרף למגזר הציבורי. עשיתי זאת מתוך תחושת שליחות לאחר שהצלחתי בעסקיי והתבססתי כלכלית וכחלק מרצוני להחזיר למדינתי שהעניקה לי כה הרבה", מסר אגמון.

"עבדתי בתקופה זו לילות כימים, שבעה ימים בשבוע תחת מלחמה, אתגרים ומשברים והכל כדי לספק לנו ולהבטיח לילדינו מציאות טובה יותר".

בשלב הזה ציין: "לצערי הרב בשבוע האחרון, אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים משיחותינו הפרטיות. רובן המכריע של השיחות התקיימו עוד בטרם כניסתי לתפקיד בלשכת רה"מ. הציטוטים שהועברו הוצאו מהקשרם וכל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת.

"הפרסומים אודותיי מאתמול רחוקים כרחוק מזרח ממערב ממני, מהשקפותיי ומערכיי. הניסיון לייחס לדבריי מניעים גזעניים כנגד הציבור המרוקאי הינו מגוחך לאור העובדה שמשפחתי הגרעינית הינה בעלת שורשים מרוקאיים.

"יש להוקיע את הניסיון לקחת שברי משפטים משיחות אישיות ופרטיות שמרביתן נעשו לפני שנים, להפכן לנחלת הכלל ולהציגן כעמדות עכשוויות ורשמיות של דוברן. ולמרות זאת אני מצר מעומק הלב בפני כל מי שנפגע בגלל הדברים שיוחסו לי".

הוא הוסיף: "כאמור נכנסתי לתפקידי בלשכת ראש הממשלה על מנת לסייע ולתרום מאחורי הקלעים. עד לרגע זה הייתי ממוקד כל כולי במשימה קדושה זו, למען כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל.

"אנחנו בימים גורליים שדורשים מכולנו עמידה איתנה מתוך אחדות ושותפות גורל. אולם משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים".

הוא חתם: "אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הזכות הגדולה בחיי היא לסייע בידו בימים היסטוריים אלה, לצידה של הגברת שרה נתניהו שעמידתה האיתנה מחזקת את ראש הממשלה ואת הלשכה כולה. בכל מקום שאהיה אשמש שגריר למדינתנו האהובה".