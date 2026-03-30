ארבעים שנה אחרי שיצאו ממצרים, ב-י' בניסן – היום שאנו מכירים כ'שבת הגדול' – עומד עם ישראל על גדות הירדן. זהו רגע האמת. אחרי הנדודים, המלחמות וההכנות, הגיעה השעה לממש את ההבטחה לאבות.

בפרק השישי של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', הרב נחמיה שטיינברגר מעמיק בפרקים ג'-ד' בספר יהושע, ומעלה שאלה מטרידה: בניגוד לקריאת ים סוף, שם עם ישראל היה לכוד בין המצרים לים, הירדן הוא נחל שניתן לחצותו בדרכים רבות. מדוע, אם כן, נזקק יהושע לנס כה דרמטי של עצירת המים?

נס של תודעה ומנהיגות הרב שטיינברגר מציג ארבע סיבות מרכזיות לנס הירדן. בראש ובראשונה, מדובר ב"מלחמת תודעה". הנס נועד להבהיר לעמי כנען – ולעם ישראל עצמו – ש"אל חי בקרבכם". מעבר לכך, זהו רגע ה"מיתוג" של יהושע בן נון. הקב"ה אומר לו בפירוש: "הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל גַּדֶּלְךָ בְּעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל... כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ".

המזבח הנסתר: עדות לדורות אחד האלמנטים המוזרים בסיפור הוא בניית שני מזבחות: אחד בגלגל, מאבנים שנלקחו מהנהר, והשני – בתוך זרם הירדן עצמו. "למה לבנות מזבח במקום שייכסה במים מיד לאחר מכן?" שואל הרב. התשובה טמונה בצוואתו של משה רבינו בפרשת כי תבוא: "וְכָתַבְתָּ עֲלֵיהֶן אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בְּעָבְרֶךָ". חציית הירדן היא לא רק מעבר גיאוגרפי, היא מעמד של כריתת ברית. יהושע מעמיד את העם מול המים העומדים ומבהיר: הכניסה לארץ מותנית בקבלת התורה ובביעור עבודה זרה.

שיטת הרמב"ן: המצוות חוזרות הביתה במהלך הפרק, הרב שטיינברגר קושר את המאורע לשיטתו הידועה והיסודית של הרמב"ן בסוף פרשת אחרי מות. לפי הרמב"ן, עיקר חיוב המצוות הוא בארץ ישראל, ואילו בחוץ לארץ הן בגדר "הציבי לך ציונים" – אימון לקראת הדבר האמיתי. "חציית הירדן היא רגע המעבר מ'אימון' ל'מימוש'", מסביר הרב. "לכן יהושע קורא את התורה על האבנים בזמן המעבר. זהו שחזור של מעמד הר סיני – ברית מחודשת שקובעת כי בארץ ישראל התורה והמצוות מקבלות את משמעותן המלאה".

עוד בשיעור:

הקשר ל-י' בניסן: איך המעמד מתכתב עם קרבן הפסח הראשון במצרים.

תפקיד הכהנים: מדוע הם אלו שחוסמים את המים ולא יהושע בעצמו?

זיכרון היסטורי: למה נס הירדן הוגדר כנס שחובה לספר עליו לבנים, בניגוד לניסים גדולים אחרים?

