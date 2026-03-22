איך נראה "תיקון"? בספר יהושע, התיקון לחטא המרגלים הנורא במדבר עובר דרך מקום בלתי צפוי לחלוטין: פונדק בחומה של העיר יריחו, המנוהל על ידי אישה בעלת עבר מורכב בשם רחב.

בפרק החמישי של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', הרב נחמיה שטיינברגר מעמיק בדמותה של רחב ומסביר מדוע חז"ל בחרו לקשור לה כתרים כה גבוהים, עד כדי המדרש המפתיע לפיו יהושע בן נון נשא אותה לאישה.

השידוך של הנונ-קונפורמיסטים

לפי חז"ל, המרגלים שיהושע שולח הם לא אחרים מאשר כלב ופנחס. הרב שטיינברגר מסביר כי הבחירה הזו אינה מקרית: שניהם הוכיחו בעבר יכולת נדירה לעמוד מול הזרם – כלב בחטא המרגלים ופנחס במעשה זמרי. הם פוגשים ברחב, שגם היא פועלת נגד כל הסיכויים והמוסכמות של עמה, ומזהה את האמת האלוקית.

"זהו מפגש של שלושה אנשים שלא מוכנים לקבל את התכתיבים החברתיים," מסביר הרב. "רחב, שגדלה בשולי החברה בבית שבחומה, מבינה את מה שמלך יריחו וכל שריו מפספסים – שהארץ כבר ניתנה לישראל."

הצהרת האמונה שהפכה לתפילה

רבים לא יודעים, אך המילים שאנו אומרים בכל יום בסיום התפילה – "ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת" – מקורן בהצהרת האמונה של רחב בפרקנו. הרב שטיינברגר חושף את הקשר המרתק שבין דברי רחב לבין העובדה שיהושע הוא זה שתיקן את תפילת "עלינו לשבח".

בין יריחו ליציאת מצרים

השיעור עומד על הקבלה מדהימה בין תנאי ההצלה של רחב לבין ליל הסדר במצרים. כפי שבמצרים בני ישראל היו צריכים לסמן את פתח הבית בדם ולהישאר בפנים כדי להינצל מהמשחית, כך רחב מצווה לסמן את חלונה ב"תקוות חוט השני" האדום ולהכניס את כל משפחתה לתוך הבית. "החומה אמנם עומדת ליפול, אבל הבית של רחב יהפוך לאי של הצלה, ממש כמו בתי היהודים במצרים," מסביר הרב.

השיעור עוסק גם ב:

הדיל של המרגלים: מה ההבדל בין "חסד" ל"אמת" בתוך המשא ומתן עם רחב?

אסטרטגיה של שוליים: למה הבית בחומה הוא המקום הטוב ביותר לאיסוף מודיעין?

תיקון משה ויהושע: איך יהושע הולך בדרכי רבו (יתרו וציפורה) ומקרב יחידים מתוך עמי כנען אל תוך עם ישראל.

