"וִירִיחוֹ סֹגֶרֶת וּמְסֻגֶּרֶת מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵין יוֹצֵא וְאֵין בָּא". במילים אלו נפתח אחד הפרקים המרתקים והניסיים ביותר בספר יהושע. עם ישראל עומד מול המבצר האסטרטגי, "מנעולה של ארץ ישראל", והדרך לפריצתו אינה עוברת דרך איל ניגוח או אסטרטגיה צבאית, אלא דרך שבעה ימים של צעידה שקטה, ארון ברית ה' ושופרות.

בפרק התשיעי של הפודקאסט "פותחים תנ"ך" מבית 'כיכר השבת', הרב נחמיה שטיינברגר מפרק את המבנה הפרקטי של כיבוש יריחו וחושף תובנות מחשבתיות והלכתיות עמוקות הטמונות בין השיטין.

מתמטיקה של קדושה: מודל השבע

הציווי האלוקי בפרק מורה להקיף את העיר פעם אחת בכל יום במשך שישה ימים, וביום השביעי – שחל לפי חז"ל בעיצומה של שבת קודש ובשביעי של פסח – להקיף את העיר שבע פעמים, לתקוע בשופרות ולהריע.

הרב שטיינברגר מחבר את המודל הזה למבנה הקבוע של הקדושה במקרא: "המספר שבע מייצג את הטבע – ששת ימי המעשה והשבת שמקדשת אותם במרכזם. אבל כאשר התורה רוצה להוביל אותנו אל מעל לטבע, אל מימד החירות, היא משתמשת במכפלות של שבע: שבע שבתות שנים המובילות ליובל, שבעה שבועות של ספירת העומר המובילים למתן תורה, ושבע הקפות ביום השביעי ביריחו". לא לחינם, יריחו ומעמד הר סיני הם שני המקומות היחידים בכל התנ"ך שבהם השופר מכונה בשם "יובל". בשניהם התרחשה ירידת שכינה מובהקת ששינתה את חוקי הטבע ועשתה משפט.

חלת העיסה של ארץ ישראל

לאחר נפילת החומות, יהושע מטיל חרם מוחלט על שלל העיר ומגדיר אותו כ"קודש לה'". מדוע נאסר על העם לגעת בביזה, בניגוד לכל שאר מלחמות כנען?

הרב שטיינברגר מביא את דבריהם המרתקים של הריב"ד והרד"ק: יריחו היא העיר הראשונה שנכבשה, וכמו שכל עיסה מחויבת בהפרשת חלה ותרומה ראשונית לקודש, כך יריחו היוותה את ה"תרומה" של ארץ ישראל כולה לה'. קדושתה של העיר לדורות הייתה כה גדולה, עד שהמשנה במסכת תמיד מתעדת כי קולות עבודת בית המקדש, שער ההיכל ואפילו ריח הקטורת מירושלים – הגיעו ונשמעו עד ליריחו.

מלחמת התודעה של אחאב

הפרק נחתם בקללה קשה שמטיל יהושע על מי שינסה לבנות את העיר מחדש: "בִּבְכֹרִוֹ יְיַסְּדֶנָּה וּבִצְעִירִוֹ יַצִּיב דְּלָתֶיהָ". יהושע רצה להשאיר את יריחו חרבה כאנדרטה נצחית המנכיחה את נס הכניסה לארץ.

מאות שנים מאוחר יותר, בימי המלך הרשע אחאב ואיזבל, הוכרזה מלחמת חורם נגד נביאי ה' ואמונת ישראל. כחלק מניסיון מכוון למחוק את הנוכחות האלוקית מהארץ, שלח הממשל את חִיאֵל בֵּית הָאֱלִי לבנות את יריחו בדווקא. חזיון הכתובים בספר מלכים מתאר בחרדה כיצד דבר ה' ביד יהושע התקיים במלואו – וחיאל איבד את כל עשרת בניו, מאבירם הבכור ועד שגוב הצעיר, במהלך הבנייה. "החומות הפיזיות של יריחו אולי נפלו בקלות," מסכם הרב שטיינברגר, "אך החומות הרוחניות והרושם האלוקי שהיא הותירה בארץ – נשארו איתנים לדורות".

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