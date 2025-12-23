במשך עשורים, הגיל "25" נתפס בקרב הקהילה המדעית והציבור הרחב כנקודת הקסם שבה המוח האנושי הופך לבוגר לחלוטין. זהו השלב שבו, לפי הסברה הרווחת, המערכות האחראיות על שיקול דעת ושליטה בדחפים מתייצבות. אולם, מחקר חדש ומקיף שפורסם לאחרונה משנה את המפה הנוירולוגית וקובע: המוח שלנו ממשיך להתעצב ולהתפתח כ"מוח מתבגר" עד לגיל 32.

המרדף אחר הדיוק: למה דווקא 32?

המחקר התמקד בבדיקת "החומר הלבן" במוח - אותה רשת מורכבת של סיבי עצב המקשרת בין אזורים שונים ומאפשרת תקשורת מהירה ויעילה ביניהם. החוקרים גילו כי התהליכים הללו, הכוללים את ציפוי סיבי העצב במיאלין (חומר מבודד המאיץ את ההולכה העצבית), לא עוצרים באמצע שנות ה-20 כפי שחשבו בעבר.

הקליפה הקדם-מצחית (Prefrontal Cortex), האזור שאחראי על פונקציות ניהוליות כמו תכנון לטווח ארוך, הערכת סיכונים ושליטה בדחפים, היא האחרונה להתבגר. לפי הממצאים החדשים, רק סביב גיל 32 מגיע האזור הזה לשיא הבשלות המבנית שלו.

חרב פיפיות: פגיעות מול הזדמנות

לגילוי הזה יש משמעות קריטית במיוחד בתחום בריאות הנפש וההתמכרויות. העובדה שהמוח נותר "גמיש" (פלסטי) עד גיל 32 היא חרב פיפיות:

בצד השלילי: המשמעות היא שהמוח נותר רגיש ופגיע יותר לנזקים של חומרים פסיכואקטיביים, אלכוהול וסמים למשך תקופה ארוכה בהרבה. תקופת הפגיעות של צעירים למעשה נמשכת עשור שלם מעבר למה שהעריכו עד כה.

בצד החיובי: חלון ההזדמנויות לשיקום, למידה ושינוי הרגלים נשאר פתוח. המוח עדיין נמצא ב"מצב בנייה", מה שמאפשר לצעירים בשנות ה-20 המאוחרות שלהם להפיק תועלת רבה יותר מטיפולים פסיכולוגיים ושיקומיים.

השלכות על חברה וחקיקה

הממצאים החדשים מעוררים שאלות נוקבות לגבי האופן שבו החברה המודרנית מגדירה "בגרות". אם מבחינה ביולוגית אדם בן 21 הוא עדיין בתהליך התבגרות מוחי, האם המערכת המשפטית צריכה להתייחס אליו כאל מבוגר בעל אחריות מלאה?

מומחים מציינים כי המידע החדש עשוי להוביל לבחינה מחודשת של גיל האחריות הפלילית, תקנות בנוגע למכירת אלכוהול למשל, ואפילו לאופן שבו מוסדות אקדמיים ומקומות עבודה מספקים תמיכה לצעירים בתחילת דרכם.

"אנחנו צריכים להפסיק להסתכל על גיל 18 או 21 כנקודת הסיום של ההתפתחות," מסבירים כותבי המאמר. "ההבנה שהמוח ממשיך להשתנות עד גיל 32 נותנת לנו פרספקטיבה חדשה וסלחנית יותר, אך גם זהירה יותר, על העשור השלישי לחיים."

נראה כי המושג "גיל ההתבגרות" הולך ומתרחב, ומזכיר לנו שהצמיחה האנושית היא תהליך ארוך ומורכב בהרבה משדמיינו. המוח שלנו, כך מתברר, מסרב להזדקן לפני שהוא מסיים באמת להיבנות.

מקור המאמר:

Mousley, A., Bethlehem, R. A. I., Yeh, F.-C., & Astle, D. E. (2025). Topological turning points across the human lifespan. Nature Communications, 16, 10055