בשל ימי שישי הקצרים לאור שעון החורף, ומתוך מטרה להתאים את לוחות הזמנים לשעות כניסת השבת, החל מיום שישי הקרוב, ח' בכסלו תשפ"ו, 28 בנובמבר 2025, יחולו שינויים משמעותיים בפעילות קווי האוטובוס של חברות אגד ודרך אגד היוצאים מבני ברק וכן בקווים הנוסעים אל העיר בני ברק. שימו לב: השינויים האמורים להלן, יחולו בימי שישי בלבד.

עשרה קווי אוטובוס של דרך אגד יסיימו את פעילותם ביום שישי בשעה 12:30 בשני כווני הנסיעה. מספרי הקווים שיקדימו את סיום פעילותם הינם: 400, 401, 404, 421, 422, 423, 428, 429, 476 ו-489.

כמו כן, קו 404 של דרך אגד יעבור שינוי מסלול משמעותי ביום שישי, כאשר יהפוך לקו מהיר בשני כווני הנסיעה. הקו ייסע דרך ציר ז'בוטינסקי וצומת גהה, מבלי להיכנס למרכז העיר בני ברק.

ש עדכון חשוב לנוסעים בבני ברק: שינויים בלוחות הזמנים של הקווים הבין-עירוניים בימי שישי אסף מגידו | מקודם

במסלול האוטובוסים של דרך אגד היוצאים מבני ברק יבוטלו חמש תחנות: קניון בני ברק/אהרונוביץ (20037), אהרונוביץ/נפחא (27058), אהרונוביץ'/הרב ריינס (20094), הרב כהנמן/רבי עקיבא (22974) והרב כהנמן/הרב זוננפלד (22975).

במקביל, לקווים של דרך אגד היוצאים מבני ברק תתווספנה התחנות הבאות: דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב (26544), דרך ז'בוטינסקי/הרב שך (21616), תחנת רכבת קלה אהרונוביץ'/דרך ז'בוטינסקי (21161), מחלף גהה/דרך ז'בוטינסקי (26583) ומחלף גהה/כביש 4 (25114).

כמו כן, במסלול האוטובוסים של דרך אגד הנכנסים לבני ברק יבוטלו שש תחנות: הרב כהנמן/קוקה קולה (23060), הרב כהנמן/הרב זוננפלד (21371), הרב כהנמן/הרב פוברסקי (21372), אהרונוביץ'/הרב ריינס (26550), אהרונוביץ/קניון בני ברק (26554) ותחנת רכבת קלה אהרונוביץ'/דרך ז'בוטינסקי (27059).

בקווים של דרך אגד המגיעים לבני ברק תתווספנה התחנות הבאות: גבעת שמואל/גשר הולכי רגל (21280), מחלף גהה (21631), תחנת רכבת קלה אהרונוביץ'/דרך ז'בוטינסקי (27059) וגבעת שמואל/גשר הולכי רגל (21711).

במקביל, יחולו התאמות גם בלוחות הזמנים של 19 קווי אגד, על מנת להתאימם לשעות כניסת ויציאת השבת. הקווים הם: 402, 409, 412, 413, 416, 549, 557, 558, 954, 957, 959, 961, 970, 975, 978, 988, 989, 996 ו-998.

אגד ודרך אגד ממליצות לנוסעים לעקוב אחר העדכונים ולבדוק את לוחות הזמנים המעודכנים לפני הנסיעה.

חשוב לציין כי השינוי האמור הינו בתוקף ללו"ז ולמסלולי הקווים בימי שישי בלבד, ואילו במוצאי שבת לא יחולו שינויים במסלולי הקווים.