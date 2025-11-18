לקראת ה-20 בנובמבר, אז יצוין בעולם יום הילד הבינלאומי, הלמ"ס מפרסמים היום (שלישי) נתונים על כמה ילדים נפגעו בתאונות דרכים.

44 ילדים עד גיל 14 קיפחו את חייהם בתאונות דרכים בשנת 2024, השנה הקטלנית והמדממת ביותר בעשור האחרון. בהשוואה לשנת 2023 נרשמה בשנת 2024 עליה של 26% בשיעור הילדים שנהרגו בתאונות דרכים.

מהנתונים עולה עוד כי 1,612 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בשנת 2024 - כמעט חמישה ילדים בכל יום בממוצע. 259 ילדים נפצעו קשה בתאונות דרכים בשנת 2024 -15% יותר בהשוואה למספר הילדים שנפצעו קשה בשנת 2023.

1,005 ילדים עד גיל 14 נפגעו בתאונות דרכים בכבישים עירוניים בשנת 2024 (שני ילדים יותר בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בשנת 2023). 62% מכלל הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2024 נפגעו בכבישים עירוניים.

25 ילדים נהרגו בתאונות דרכים בכבישים עירונים בשנת 2024 (אחד יותר בהשוואה לשנת 2023) – שיא של עשור. 57% מכלל הילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת 2024 נהרגו בכבישים עירוניים – יותר מאחד מכל שני ילדים הרוגים.

עוד עולה מהנתונים כי 202 ילדים נפצעו קשה בתאונות דרכים בכבישים עירוניים בשנת 2024, עליה של 17% בהשוואה למספר הילדים שנפגעו קשה בשנת 2023.

121 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בירושלים בשנת 2024, ילד אחד נהרג ו-36 נפצעו קשה. 1,783 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם 27 נהרגו ו-280 נפצעו קשה.

56 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בפתח תקוה בשנת 2024, מהם חמישה נפצעו קשה. 440 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם שנים נהרגו ו-29 נפצעו קשה.

49 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בחיפה בשנת 2024, מהם שנים נפצעו קשה. 609 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם ארבעה נהרגו ו-43 נפצעו קשה.

45 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים באשדוד בשנת 2024, מהם שלושה נפצעו קשה. 417 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם שנים נהרגו ו-34 נפצעו קשה.

43 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בתל אביב-יפו בשנת 2024, מהם שישה נפצעו קשה. 693 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם שישה נהרגו ו-65 נפצעו קשה.

37 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בנתניה בשנת 2024, מהם שנים נפצעו קשה. 396 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם אחד נהרג ו-19 נפצעו קשה.

34 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בבאר שבע בשנת 2024, מהם ארבעה נפצעו קשה. 330 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם שלושה נהרגו ו-26 נפצעו קשה.

32 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים באשקלון בשנת 2024, מהם ארבעה נפצעו קשה. 310 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם אחד נהרג ו-22 נפצעו קשה.

30 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בת ים בשנת 2024, מהם אחד נפצע קשה. 240 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם 11 נפצעו קשה.

26 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בבני ברק בשנת 2024, מהם אחד נהרג ושמונה נפצעו קשה. 508 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם אחד נהרג ו-62 נפצעו קשה.

26 ילדים (0-14) נפגעו בתאונות דרכים בראשון לציון בשנת 2024, מהם ארבעה נפצעו קשה. 296 ילדים נפגעו בתאונות דרכים בעיר בעשור האחרון (2024-2015) מתוכם אחד נהרג ו-33 נפצעו קשה.